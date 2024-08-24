Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса

В 2023 году миграционный прирост в России упал до рекордно низкого уровня, составив 560 тысяч человек. Такие данные приводит Росстат.

Для сохранения численности населения необходим ежегодный прирост в 390 тысяч человек, но в первые девять месяцев 2023 года этот показатель составил лишь 88,6 тысячи. Влияние пандемии и конфликта в Украине усугубило ситуацию, да и власти обсуждают возможные ограничения для мигрантов.

Об этом пишет проект «Если быть точным» со ссылкой на исследование российского специалиста по миграции Юлии Флоринской.

24.kg прочитало иследование.

«Все последние годы население России сокращается. Власти пытаются решить проблему повышением рождаемости — но это вряд ли возможно. С 1995 года естественный прирост — когда рождается больше людей, чем умирает, — был в России только три года, с 2013-го по 2015-й. Все остальные годы наблюдалась убыль. Добиться роста населения в таких условиях можно за счет миграции», — говорится в исследовании.

Миграция сейчас — единственный способ сохранить численность населения в России.

«Рождаемость не поможет: даже если прогноз Росстата сбудется, и она начнет расти, коэффициент суммарной рождаемости к 2045 году достигнет лишь 1,7 рождения на одну женщину. Этого недостаточно, чтобы компенсировать убыль населения», — говорится в исследовании.

Чтобы обеспечить простое воспроизводство населения, на одну женщину в среднем должно приходиться как минимум 2,1 рождения. Таких значений Россия не достигала с 1980-х годов.

Без миграции невозможно восполнить дефицит на рынке труда РФ. Юлия Флоринская, демограф

Население России, как и многих других стран, становится старше. Доля трудоспособного населения постепенно сокращается: в 2012-м она составляла 61 процент, в 2022-м — уже 57 процентов.

Основной вклад в миграцию вносят трудовые мигранты из Центральной Азии. В 2023 году из Узбекистана прибыло 1,6 миллиона человек, Таджикистана — 985,5 тысячи, Кыргызстана — 516,6 тысячи.

Эти три страны составляют 87 процентов от числа всех прибывших с целью работы.

Большинство трудовых мигрантов работает в крупных регионах: 55 — 60 процентов всех поставленных на миграционный учет с целью «работа» зарегистрировано в Москве и Петербурге.

При этом число приезжающих на работу из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана растет: за девять месяцев 2023 года их приехало на треть больше. В то же время как мигрантов из Молдовы, Казахстана и Азербайджана стало значительно меньше.

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До начала Специальной военной операции в число главных миграционных доноров входила Украина: за девять месяцев 2019 года в Россию приехали 239 тысяч трудовых мигрантов, а за этот же период 2023 года — 2,2 тысячи.

Со второй половины 2010-х у России появляются конкуренты в борьбе за мигрантов из Центральной Азии. Например, перед жителями Узбекистана открываются страны с более выгодными финансовыми условиями — Южная Корея и Китай. Но Россия все еще остается главным направлением.

Исследователи ВШЭ подчеркивают, что для сохранения численности населения на уровне 146 миллионов к 2100 году миграционный прирост должен составлять в среднем 390 тысяч человек в год (даже при условии, что рождаемость и продолжительность жизни вырастут). В последние годы этот показатель составляет лишь 200 — 230 тысяч. То есть, чтобы компенсировать убыль населения, приезжать должно в два раза больше людей.

При этом в России, наоборот, создаются условия, которые ограничивают приезд мигрантов.

Например, МВД РФ предлагает ввести ряд ограничений для мигрантов, такие, как запрет на государственную регистрацию юрлиц и предпринимателей, приобретения имущества, открытие счетов, регистрацию брака, переводов денег, вождения машины и другие.

«Особую озабоченность вопросами миграции проявляет председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В разное время он предлагал то лишать мигрантов гражданства за нежелание принимать участие в Спецоперации, то вводить налог за найм мигрантов», — отмечается в исследовании.