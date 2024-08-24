08:45
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса

В 2023 году миграционный прирост в России упал до рекордно низкого уровня, составив 560 тысяч человек. Такие данные приводит Росстат.

Для сохранения численности населения необходим ежегодный прирост в 390 тысяч человек, но в первые девять месяцев 2023 года этот показатель составил лишь 88,6 тысячи. Влияние пандемии и конфликта в Украине усугубило ситуацию, да и власти обсуждают возможные ограничения для мигрантов.

Об этом пишет проект «Если быть точным» со ссылкой на исследование российского специалиста по миграции Юлии Флоринской.

24.kg прочитало иследование.

«Все последние годы население России сокращается. Власти пытаются решить проблему повышением рождаемости — но это вряд ли возможно. С 1995 года естественный прирост — когда рождается больше людей, чем умирает, — был в России только три года, с 2013-го по 2015-й. Все остальные годы наблюдалась убыль. Добиться роста населения в таких условиях можно за счет миграции», — говорится в исследовании.

Миграция сейчас — единственный способ сохранить численность населения в России.

«Рождаемость не поможет: даже если прогноз Росстата сбудется, и она начнет расти, коэффициент суммарной рождаемости к 2045 году достигнет лишь 1,7 рождения на одну женщину. Этого недостаточно, чтобы компенсировать убыль населения», — говорится в исследовании.

Чтобы обеспечить простое воспроизводство населения, на одну женщину в среднем должно приходиться как минимум 2,1 рождения. Таких значений Россия не достигала с 1980-х годов.

Без миграции невозможно восполнить дефицит на рынке труда РФ.

Юлия Флоринская, демограф

Население России, как и многих других стран, становится старше. Доля трудоспособного населения постепенно сокращается: в 2012-м она составляла 61 процент, в 2022-м — уже 57 процентов.

Основной вклад в миграцию вносят трудовые мигранты из Центральной Азии. В 2023 году из Узбекистана прибыло 1,6 миллиона человек, Таджикистана — 985,5 тысячи, Кыргызстана — 516,6 тысячи.

Эти три страны составляют 87 процентов от числа всех прибывших с целью работы.

Большинство трудовых мигрантов работает в крупных регионах: 55 — 60 процентов всех поставленных на миграционный учет с целью «работа» зарегистрировано в Москве и Петербурге.

При этом число приезжающих на работу из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана растет: за девять месяцев 2023 года их приехало на треть больше. В то же время как мигрантов из Молдовы, Казахстана и Азербайджана стало значительно меньше.

Читайте по теме
Депортировать всех мигрантов с судимостью предложили в России

До начала Специальной военной операции в число главных миграционных доноров входила Украина: за девять месяцев 2019 года в Россию приехали 239 тысяч трудовых мигрантов, а за этот же период 2023 года — 2,2 тысячи.

Со второй половины 2010-х у России появляются конкуренты в борьбе за мигрантов из Центральной Азии. Например, перед жителями Узбекистана открываются страны с более выгодными финансовыми условиями — Южная Корея и Китай. Но Россия все еще остается главным направлением.

Исследователи ВШЭ подчеркивают, что для сохранения численности населения на уровне 146 миллионов к 2100 году миграционный прирост должен составлять в среднем 390 тысяч человек в год (даже при условии, что рождаемость и продолжительность жизни вырастут). В последние годы этот показатель составляет лишь 200 — 230 тысяч. То есть, чтобы компенсировать убыль населения, приезжать должно в два раза больше людей.

При этом в России, наоборот, создаются условия, которые ограничивают приезд мигрантов.

Например, МВД РФ предлагает ввести ряд ограничений для мигрантов, такие, как запрет на государственную регистрацию юрлиц и предпринимателей, приобретения имущества, открытие счетов, регистрацию брака, переводов денег, вождения машины и другие.

«Особую озабоченность вопросами миграции проявляет председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В разное время он предлагал то лишать мигрантов гражданства за нежелание принимать участие в Спецоперации, то вводить налог за найм мигрантов», — отмечается в исследовании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302770/
просмотров: 22171
Версия для печати
Материалы по теме
Карьера в Германии. Как случайная стипендия изменила жизнь кыргызстанки Айзады
Депортировать всех мигрантов с судимостью предложили в России
В РФ хотят лишать мигрантов гражданства за преступления сексуального характера
У кыргызстанцев в России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации
Запрет мигрантам привозить в Россию семьи: некоторые депутаты Госдумы против
В России хотят запретить покупку оружия мигрантам с «недолгим» гражданством РФ
Сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере в приоритете — МИД России
В Краснодаре кыргызстанцы смогут получить консульские услуги
МВД России зафиксировало снижение преступности среди мигрантов
В России планируют запретить мигрантам привозить в страну семьи
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
У&nbsp;кыргызстанцев в&nbsp;России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации У кыргызстанцев в России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается