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Общество

Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти

В Министерстве цифрового развития предоставили 24.kg данные о стоимости услуг, бланков свидетельств по регистрации актов гражданского состояния и паспортов граждан КР.

Бланки свидетельств по регистрации актов гражданского состояния (с учетом банковских услуг):

Свидетельство о рождении

105

Свидетельство о смерти

28

Свидетельство о заключении брака

105

Свидетельство о расторжении брака

28

Свидетельство о перемене Ф.И.О.

27

Повторная выдача свидетельства из актов гражданского состояния

217

Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства)

110

Проведение торжественной регистрации заключения брака по желанию заявителя (с учетом банковских услуг):

Во Дворце бракосочетания Бишкека

2 тысячи 36 сомов

Во Дворце бракосочетания Оша

915 сомов

Вне помещения межрегиональных отделов по Бишкеку и Ошу

4 тысячи 574 сома

В межрегиональных отделах по республике

403 сома, вне помещения — 901 сом

Срочные услуги загса:

Внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния

217

Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства)

217

Срочное внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния

678

Срочная регистрация перемены Ф.И.О.

678

Срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документировании населения и актов гражданского состояния

200

Документ соотечественника с иностранным гражданством — «Мекен-карт»

11 тысяч 98

Оформление, продление постоянных и временных видов на жительство (за выдачу):

Временный вид на жительство гражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства

2 тысячи 222

Временный вид на жительство гражданам дальнего зарубежья

10 тысяч 232

Постоянный вид на жительство гражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства

2 тысячи 722

Постоянный вид на жительство гражданам дальнего зарубежья

15 тысяч 262

За продление срока действия постоянного или временного вида на жительство

422

Замена ранее выданного, утраченного либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства

422

За регистрацию или продление срока действия регистрации иностранного паспорта или заменяющего его документа

110

Оформление разрешений для въезда в приграничную зону иностранным гражданам и лицам без гражданства на короткий промежуток времени:

За выдачу пропуска гражданам Кыргызстана

262

За выдачу пропуска иностранным гражданам и лицам без гражданства Кыргызстана

472

С заявления о приобретении гражданства Кыргызстана

312

С заявления о выходе из гражданства Кыргызстана

312

С ходатайства о приеме в гражданство Кыргызстана

2 тысячи 222

С ходатайства о выходе из гражданства Кыргызстана

2 тысячи 222

С ходатайства о приеме в гражданство для беженцев и вынужденных переселенцев

312

Стоимость бланков паспортов:

E-ID

Цена

Впервые получающие/замена

681

Этнические кыргызы, безработные граждане/замена

883

Смена Ф.И.О./национальности

943

Утеря паспорта/порча

1 тысяча 83

Общегражданский паспорт (ОГП) — загранпаспорт

Цена — 34 страницы

Впервые получающие/замена

1 тысяча 591

Этнические кыргызы, безработные граждане

1 тысяча 591

Перемена Ф.И.О. (по браку)/перемена национальности/места жительства

1 тысяча 691

Утеря паспорта/порча

1 тысяча 791

Граждане, вызываемые в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов

1 тысяча 651

Изготовление паспортов в срочном порядке:

E-ID — внутренний паспорт

Три рабочих часа (Бишкек)

Два рабочих дня

Четыре рабочих дня

Восемь рабочих дней

Впервые получающие/замена паспорта/этнические кыргызы/безработные граждане

6 тысяч 611

2 тысячи 672

2 тысячи 284

1 тысяча 767

Перемена Ф.И.О./национальности/места жительства

6 тысяч 671

2 тысячи 732

2 тысячи 344

1 тысяча 827

Утеря паспорта/порча

6 тысяч 811

2 тысячи 872

2 тысячи 484

1 тысяча 967

Общегражданский паспорт — загранпаспорт — 34 страницы

        

Впервые получающие/замена

9 тысяч 203

3 тысячи 888

3 тысячи 459

3 тысячи 335

Граждане, вызываемые в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов

9 тысяч 263

3 тысячи 948

3 тысячи 519

3 тысячи 395

Смена Ф.И.О./национальности/места жительства

9 тысяч 303

3 тысячи 988

3 тысячи 559

3 тысячи 435

Утеря паспорта/порча

9 тысяч 403

4 тысячи 88

3 тысячи 659

3 тысячи 535

* Цены указаны в сомах на 28 июня 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297904/
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