Из-за ремонта дорог в Бишкеке изменены схемы движения двух троллейбусных маршрутов, а один закрыт. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В муниципалитете напомнили, что сегодня участок улицы Байтика Баатыра от Горького до Боконбаева закрыли для движения общественного транспорта.

В связи с этим временно изменены схемы движения троллейбусных маршрутов № 5 и 7. Маршрут № 17 временно закрыт.

Схема движения троллейбусного маршрута № 7 частично изменена: с улицы Киевской в восточном направлении троллейбусы сворачивают на улицу Абдрахманова и следуют на север до проспекта Чуй. Далее маршрут проходит по улице Валиханова, затем по улице Анкара и до конечной диспетчерской пункта «Тунгуч». Обратный маршрут будет следовать по той же схеме.

Троллейбусный маршрут № 5 с 21 июня будет временно следовать от микрорайона «Тунгуч» до Западного автовокзала.

Мэрия просит жителей и гостей столицы учитывать данные изменения при планировании своих поездок.