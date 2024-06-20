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Общество

Ремонт дорог в Бишкеке. Один троллейбусный маршрут закрыт, два — изменены

Из-за ремонта дорог в Бишкеке изменены схемы движения двух троллейбусных маршрутов, а один закрыт. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В муниципалитете напомнили, что сегодня участок улицы Байтика Баатыра от Горького до Боконбаева закрыли для движения общественного транспорта.

В связи с этим временно изменены схемы движения троллейбусных маршрутов № 5 и 7. Маршрут № 17 временно закрыт.

Схема движения троллейбусного маршрута № 7 частично изменена: с улицы Киевской в восточном направлении троллейбусы сворачивают на улицу Абдрахманова и следуют на север до проспекта Чуй. Далее маршрут проходит по улице Валиханова, затем по улице Анкара и до конечной диспетчерской пункта «Тунгуч». Обратный маршрут будет следовать по той же схеме.

Троллейбусный маршрут № 5 с 21 июня будет временно следовать от микрорайона «Тунгуч» до Западного автовокзала.

Мэрия просит жителей и гостей столицы учитывать данные изменения при планировании своих поездок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297092/
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