В Таджикистане запретили носить не соответствующую национальной культуре одежду

По данным издания «Азия плюс», в Таджикистане запретили ношение не соответствующей национальной культуре одежды.

Поправки в законы о регулировании праздников и обрядов инициированы президентом Таджикистана и утверждены парламентом страны.

Отмечается, что за несоблюдение закона предусмотрен штраф, но точно не указано, какие именно виды одежды считаются «чуждыми национальной культуре» и запрещены к продаже и ношению.

«Эти положения закона вызвали в обществе дискуссии и споры. Некоторые жители жалуются, что власти останавливают на улицах женщин в хиджабе и требуют, чтобы они сняли его или носили как платок», — говорится в сообщении.

Этим же законопроектом детям запретили ходить по домам во время праздников Орозо и Курман айт. В Таджикистане такой обычай называется «Идгардак».

«В 2017 году религиозные ведомства Таджикистана впервые высказались против расточительности и проведения «Идгардака». Тогда Совет улемов Исламского центра заявил, что этот праздник в религиозных хадисах не упоминается, и он опасен для детей: они ходят в незнакомые места, перебегают дороги и заходят в высокие здания», — пишет «Азия плюс».