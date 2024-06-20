В Бишкеке новый прокурор: приказ главы надзорного органа Кыргызстана

Канат Насипов стал новым прокурором Бишкека. Он назначен на эту должность соответствующим приказом главы надзорного органа страны Максата Асаналиева.

По данным пресс-службы ведомства, первый заместитель генерального прокурора Баймурза Маатов представил Каната Насипова коллективу столичной прокуратуры.

Канат Насипов родился 14 мая 1984 года. Он работал начальником отдела по противодействию коррупции и контролю за исполнением законов Ошской городской прокуратуры.

Ранее прокурором Бишкека был Эмильбек Абдыманапов.