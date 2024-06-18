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Общество

В ряде школ Бишкека убрали надбавку учителям. Ответ управления образования

В Сети появилась информация, что якобы учителям в бишкекских школах № 20, 26, 62, 63, 64 и 91 сократили заработную плату.

В управлении образования Бишкека 24.kg информацию подтвердили.

По школе № 62 не сокращали зарплату. Остальным сделали перерасчет за май без 15 процентов надбавки, на основании письма Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 3 июня 2024 года. В связи с тем, что у них срок действия аккредитации закончился 18 апреля 2024-го. 

управление образования Бишкека

Как оказалось, аккредитация — это продление лицензии на статусность школ.

В управлении отметили, что Минобразования совместно с местными государственными администрациями до 18 августа должно провести работу по переименованию школ-гимназий (гимназий-интернатов) и школ-лицеев (лицей-интернатов) в общеобразовательные школы (школы-пансионы).

Можно ли продлить аккредитацию школ или получить какой-то другой статус, в Минобразования не ответили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296904/
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