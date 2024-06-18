Проектное предложение о 10-балльной системе в школе подготовлено в Кыргызстане

Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий подготовил проектное предложение о семи- и десятибалльной системе. Об этом 24.kg сообщила его директор Бактыгуль Шамшидинова.

По ее словам, проект готов и, возможно, будет обсуждаться при переходе на 12-летнюю модель обучения.

«Чем длиннее шкала, тем ты правильнее оцениваешь ученика. Поэтому во многих странах есть 7-, 10-, 12-, 20- и даже 100-балльная система. У нас сейчас, по сути, трехбалльная система — тройка, четверка, пятерка. Единица и двойка не работают», — сказала Бактыгуль Шамшидинова.

Отметим, что вопрос возможного изменения системы оценивания обсуждается в Кыргызстане не первый год.