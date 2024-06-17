Не менее 14 паломников погибли из-за сильного зноя во время хаджа

По меньшей мере 14 граждан Иордании погибли во время хаджа в Саудовской Аравии из-за сильной жары. Предполагается, что число погибших в ходе массового паломничества к одной из важнейших святынь исламского мира может еще возрасти. Об этом пишет BBC.

По информации Министерства иностранных дел Иордании, 14 граждан страны умерли «после солнечного удара, вызванного сильной жарой», еще 17 считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

В заявлении ведомства говорится, что оно координирует с властями Саудовской Аравии процедуры захоронения или транспортировки тел погибших в соответствии с пожеланиями их семей.

В то же время иранский Красный Полумесяц подтвердил гибель пятерых иранских паломников, но не уточнил, как они умерли.

В этом году, по словам саудовских официальных лиц, в паломничестве примут участие более 1,8 миллиона человек.

По сообщению официального Саудовского агентства печати, в лечебном центре у горы Арафат к этому моменту зарегистрировано 225 случаев теплового удара. Хадж завершится в среду.

Во время паломничества нередки случаи катастроф с массовой гибелью людей, включая давки и пожары в палатках. Но чаще всего главной проблемой становится сильная жара.

Во время хаджа в прошлом году погибло не менее 240 человек. А в самой страшной катастрофе во время паломничества — смертельной давке в 2015-м — более 2 тысяч человек.