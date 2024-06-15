Студент из Кыргызстана выиграл золото на международном конкурсе балета

Юный артист балета Адильжан Рахманов завоевал золото на VI Международном конкурсе артистов балета в Стамбуле (Турция). Об этом сообщается на странице в соцсетях Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева.

Фото БХУ. Адильжан Рахманов, обладатель золотой премии

Конкурс проходил с 10 по 14 июня и собрал около 40 участников из семи стран. Кыргызстан представляли студенты Бишкекского хореографического училища Атахан Сарыгулов, Мохаммад Али Джекшенбаев и Адильжан Рахманов под руководством педагога-хореографа, заслуженного артиста КР Досмата Садыркулова.

«Все наши ученики достойно выступили на международной арене. Мы гордимся, что наш студент второго курса Адильжан Рахманов стал обладателем золотой премии», — говорится в сообщении.

Церемония награждения и гала-концерт прошли 14 июня в оперном зале «Тюрк Телеком» Культурного центра имени Ататюрка. Лауреаты конкурса, включая Адильжана Рахманова, выступили на сцене вместе с мировыми звездами балета.