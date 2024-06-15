05:38
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Общество

Студент из Кыргызстана выиграл золото на международном конкурсе балета

Юный артист балета Адильжан Рахманов завоевал золото на VI Международном конкурсе артистов балета в Стамбуле (Турция). Об этом сообщается на странице в соцсетях Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева.

БХУ
Фото БХУ. Адильжан Рахманов, обладатель золотой премии

Конкурс проходил с 10 по 14 июня и собрал около 40 участников из семи стран. Кыргызстан представляли студенты Бишкекского хореографического училища Атахан Сарыгулов, Мохаммад Али Джекшенбаев и Адильжан Рахманов под руководством педагога-хореографа, заслуженного артиста КР Досмата Садыркулова.

«Все наши ученики достойно выступили на международной арене. Мы гордимся, что наш студент второго курса Адильжан Рахманов стал обладателем золотой премии», — говорится в сообщении.

Церемония награждения и гала-концерт прошли 14 июня в оперном зале «Тюрк Телеком» Культурного центра имени Ататюрка. Лауреаты конкурса, включая Адильжана Рахманова, выступили на сцене вместе с мировыми звездами балета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296800/
просмотров: 1405
Версия для печати
Популярные новости
Без холодной воды останется большая часть Бишкека. Будут водовозы и&nbsp;биотуалеты Без холодной воды останется большая часть Бишкека. Будут водовозы и биотуалеты
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;праздничный Айт намаз будет бесплатный проезд на&nbsp;общественном транспорте В праздничный Айт намаз будет бесплатный проезд на общественном транспорте
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано