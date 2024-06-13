Отключение воды в Бишкеке. Где установят водовозы и биотуалеты

В большом районе Бишкека завтра, 14 июня, прекратят подачу питьевой воды.

В мэрии объяснили, что Бишкекводоканал будет проводить ремонтные работы. «Это делается для того, чтобы в будущем не разрушать дорожное полотно после капитального ремонта основных улиц столицы», — отметили в муниципалитете.

С 09.00 до 20.00 ее не будет в районе, ограниченном улицами Саманчина, Малдыбаева, линией железной дороги и Ибраимова далее Жукеева-Пудовкина.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Район отключения воды

В столичном муниципалитете предоставили адреса точек, где будут установлены водовозы и биотуалеты.