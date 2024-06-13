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Общество

Отключение воды в Бишкеке. Где установят водовозы и биотуалеты

В большом районе Бишкека завтра, 14 июня, прекратят подачу питьевой воды.

В мэрии объяснили, что Бишкекводоканал будет проводить ремонтные работы. «Это делается для того, чтобы в будущем не разрушать дорожное полотно после капитального ремонта основных улиц столицы», — отметили в муниципалитете.

С 09.00 до 20.00 ее не будет в районе, ограниченном улицами Саманчина, Малдыбаева, линией железной дороги и Ибраимова далее Жукеева-Пудовкина.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Район отключения воды

В столичном муниципалитете предоставили адреса точек, где будут установлены водовозы и биотуалеты.

  • пересечение улиц Суеркулова и Тыныстанова;
  • Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи;
  • 10-й микрорайон напротив дома № 1;
  • пересечение улиц Байтика Баатыра и Суеркулова;
  • пересечение улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева;
  • пересечение улиц Ахунбаева и Тыныстанова;
  • пересечение улиц Джантошева и Байтика Баатыра;
  • пересечение улиц Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;
  • пересечение улицы Абая и ВБЧК (рядом с домом престарелых);
  • пересечение улиц Скрябина и Панфилова;
  • пересечение улиц Байтика Баатыра и Медерова;
  • пересечение улицы Жукеева-Пудовкина и переулка Геологического;
  • пересечение улиц Кулатова и Элебаева;
  • пересечение улицы Абая и Восточный БЧК возле СШ № 61.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296643/
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