Помогу за $100. Почему в Кыргызстане не хватает доноров крови

В жизни каждого может наступить момент, когда требуется срочное переливание крови. Ее невозможно купить в аптеке или магазине, как другой товар. Запасы крови помогают формировать только доноры, а их в Кыргызстане недостаточно.

Как люди пытаются найти кровь

«Срочно нужен донор крови! Прошу, помогите!» — такие просьбы отчаявшихся граждан нередко встречаются в социальных сетях.

Переливание крови и ее компонентов требуется при онкологических заболеваниях, проведении операций, травмах, экстренных случаях, катастрофах.

Однако получить необходимый объем крови иногда очень непросто.

Второй месяц Ибадат Аскарбекова ищет доноров через соцсети. «У моей мамы редкая группа крови — III, отрицательная. Если бы любой человек мог сдать кровь, а в центре выдавали нужную именно нам группу, то сложностей никаких бы не было. Но нужных запасов нет, — говорит она. — Даже если ты находишь доноров, приводишь их в центр, то не каждый подходит. Кто-то болеет, кто-то принимал антибиотики, кто-то недавно был за границей — все это противопоказано для дачи крови».

С начала мая молодой женщине удалось найти около 40 желающих стать донором крови и около 100 человек для донорства тромбоцитов. Однако получилось далеко не у всех. Некоторые только при сдаче пробы узнали о наличии у себя проблем со здоровьем.

«У мамы острая форма болезни, очень тяжелое состояние, поэтому ей нужны и кровь, и плазма, и тромбоциты.

Когда крови нет, накрывает очень сильная паника, ведь счет идет буквально на часы. Ибадат Аскарбекова

Республиканский центр крови (РЦК) проводит забор с 8.00 до 14.00, но выдает ее круглосуточно. Самое страшное, когда глубокой ночью человеку становится плохо, тебе говорят везти кровь, а запасов нет», — отмечает Ибадат Аскарбекова.

Кровь за любые деньги

Когда семья Ибадат начала предлагать людям денежное вознаграждение, желающих стало в разы больше, начали писать люди с разными группами крови.

«За одну сдачу крови в РЦК доноры получают 300 сомов, мы предлагали 1 тысячу. Было и такое, когда человек с редкой группой крови и хорошим здоровьем хотел получить $100, — вспоминает она. — На тот момент мама была в реанимации в критическом состоянии, и мы были согласны на все, но этот человек почему-то не пришел. Самая дорогая кровь обошлась мне в 4 тысячи сомов. Это связано с тем, что у нас просто не было другого донора III отрицательной крови. Это был единичный случай, подавляющее большинство наших людей очень отзывчивые и готовы помочь безвозмездно».

Бишкекчанка считает, что увеличение денежной компенсации и усиление просветительской работы могло бы мотивировать граждан сдавать кровь регулярно, а не когда что-то случается у других.

«Когда ты постоянно ходишь в РЦК, начинаешь замечать одни и те же лица, которым нужна кровь. Не у всех есть соцсети, люди не знают, как искать доноров, и просто теряют надежду. Иногда мы делимся друг с другом справками на получение крови и ее компонентов, — добавляет Ибадат Аскарбекова, отмечая, что со стороны РЦК проблем нет. — Они же не могут насильно заставлять граждан сдавать кровь. Сотрудники центра связываются с донорами, приглашают на сдачу крови. Но у людей могут быть различные противопоказания».

Доноров стало больше, но дефицит случается

Заведующая отделом заготовки крови РЦК Айнура Усенбаева в беседе с корреспондентом

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отметила, что в целом потребность больниц покрывается, но может быть сезонный дефицит крови. Во время летних отпусков у работников, каникул у студентов, мусульманского поста число доноров сокращается. В сильную жару и сильный холод сдавать кровь, по словам медика, тяжеловато.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения на 1 тысячу населения должно приходиться не менее 40 доноров крови, в Кыргызстане их всего 13.

Но и это лучше, чем раньше. В 2016 году, к примеру, на 1 тысячу жителей приходилось лишь 5-6 доноров.

С каждым годом, по словам Айнуры Усенбаевой, ситуация понемногу улучшается. «В 2023-м по республике заготовили 30 тысяч 500 литров крови, зарегистрировали 25 тысяч 894 кроводачи, а раньше было 16-17 тысяч», — говорит она.

Тем не менее, согласно сайту Службы крови, запасов некоторых групп крови, особенно с отрицательным резус-фактором, просто нет. На сайте регулярно обновляют донорский «светофор» с информацией, какая кровь нужна на данный момент. Красный цвет означает острую необходимость, желтый — относительную, зеленый — отсутствие потребности.

По данным Айнуры Усенбаевой, примерно 15-20 процентов донорской крови идет в брак по различным причинам.

В РЦК есть хороший запас плазмы, поскольку она сразу замораживается и может храниться три года. Тромбоцитов иногда не хватает, поскольку они хранятся лишь 5 дней и отбор доноров очень жесткий. Срок хранения эритроцитов — 35 дней.

Ошский областной центр крови, по словам его руководителя Мелисбека Ормонова, стоит на втором месте после Бишкека по заготовке и выдаче крови и ее компонентов. «До 90 процентов доноров приходится на родственников пациентов. Остальная часть — это безвозмездные и платные доноры», — отмечает он.

Медики уверяют: процесс донации безопасен и полезен для организма и призывают граждан становиться донорами, помогая таким образом спасать жизни больных.

По данным РЦК, в Кыргызстане зарегистрировано 3 тысячи 427 почетных доноров. Это звание дает право на ежемесячную компенсацию в 1 тысячу сомов.