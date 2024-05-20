21 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 4/1, жилмассив «Учкун-2» (улицы Путейская, Огонбаева, Жабинова), отрезки улицы Айтматова, переулок Таллинский);

9.30-18.00 — 12-й микрорайон, 1, 7-9, 23-27, 30, село Чон-Арык (улицы 50 лет Победы, Семетей, переулок Шушенский, улицы Береговая, Кожобергенова, Ямбургская, Мусулманкулова, Чодронова, контуры 10, 16);

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 52, отрезки улиц Панфилова, Горького, Чехова, Ашхабадской, жилмассив «Керемет» (улицы Керемет 1-я, Керемет 2-я, Профсоюзная, Месароша, Эркин Эл, Дыйкан), микрорайон «Достук» (улицы Достук 2-я, Достук 4-я, Кайназаровой, Сад), жилмассив «Аска-Таш» (улица Аска-Таш 3-я), отрезки улиц Бухарской, Дубосековской, Нурекской, Сары-Челекской, Кара-Жыгач, Ак-Терекской, Гончарной, Бельской, Менделеева, Ичке-Суу, Набережной, Рабочей, Ракетной, переулки Аксайский, Заравшанский, Беш-Кунгейский, Барскаунский, Рабочий, Ак-Терекский, Боомский, жилгородок, «Красный строитель», «Красный строитель-2», жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чу-1 — Чуй-14, Манаса), «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-14, Чубак Ажы, Ынтымак, Биримдик);

9.00-15.00 — жилмассив «Келечек» (улицы Келечек-3 — Келечек-5).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Комсомольская, Ленина, Киевская, Фрунзе, Шоссейная, Первомайская, Кулатова, Карла Маркса, МТФ), Лебединовка (проспекты Победы, Ленина, улицы Калинина, Комсомольская, Мамыркалиева, Восточная, Мичурина, Советская, Северная, Горького, Набережная, Ауэзова, переулок Веселый), Таш-Добо, Чон-Таш;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Жаны-Жер (улицы Советская, Победы, Апасова, Оторова), Сокулук (улицы Цветочная, Ленинградская, Ленина, 8 Марта, Железнодорожная, Кирова, Ленинградская, переулок Железнодорожный), Новопавловка (улицы Проектируемая, Лавровых, Эне-Сай, Кызыл-Кыя, Керме-Тоо, Линия-1, Гоголя, Фрунзе, Чолпон-Ата, Кызыл-Жар, Деповская, Сон-Кол, Школьная, Баетова, Степная, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш Темирбек, Маматемин-Ата, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Адилет, Абшыр-Ата, Сулайман-Тоо, Тасма, Хан-Тенири, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Досиева, жилмассив «Алтын-Ордо»), Нижнечуйское (улицы Саратовская, Коммунистическая);

10.00-17.00 — села Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Береговая, Среднее Шорго, Балы), Чат-Куль (улица Восточная);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Центральная, Фрунзе, Калинина);

8.30-16.30 — села Ставрополовка, Степное, Калдык, Кара-Тюбе;

9.00-17.00 — село Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Беловодское, Ак-Суу (улицы Шолохова, Космическая, Карла Маркса, Огородная, Дружба, Вокзальная, Крупская, Ломоносова, Железнодорожная);

9.30-15.00 — село Ак-Башат (улица Комсомольская);

14.00-18.00 — село Темен-Суу;

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Комсомольская, Чапаева), Садовое (улица Комсомольская), Сретенка (улицы Комсомольская, Калинина);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Северная), Орто-Арык (улица Токтогула);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 4-6, улицы Жантаева, 25, Киргизская, Саадаева, Осмонова, Веселая, Больничная);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улицы Абдылдаева, Победа, Орозова, Красноармейская, Ванахуна, Безымянная, Панфилова, Чкалова, Чехова);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — урочище Ок-Торкой, села Боо-Жетпес, Кичи-Кемин (АЗС);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Красная Речка (улицы Пионерская, Комсомольская), Отогон (улица Туту), Туюк (улица Туюк);

Чуйский РЭС