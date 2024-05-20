Фермеры Кыргызстана хотят увеличить объем экспорта клубники до 20 тонн с гектара

Отечественные производители, занимающиеся экспортом клубники, намерены увеличить среднюю урожайность до 20 тонн с гектара. Об этом они сообщили на встрече с министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакытом Торобаевым.

Глава Минсельхоза провел встречу совместно с представителями ОАО «Айыл Банк», «РСК Банк» и отечественными производителями-экспортерами в целях дальнейшего развития экспортного потенциала клубники.

Обсуждены текущая ситуация в Кыргызстане и возможности, тенденции глобального рынка с выявлением потенциального рынка сбыта для клубники. Озвучен ряд серьезных и существенных проблем, связанных с финансированием, а также вопрос о предоставлении земель для строительства складов.

Проведен сравнительный анализ конкурентов на целевом рынке и изучены условия входа на рынок. Отечественные фермеры заявили, что они ставят перед собой большие цели и в ближайшие годы хотят увеличить объем экспорта клубники до $1 миллиарда.