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Общество

В городе Ош отметили 50-летие Национального театра имени Султана Ибраимова

В Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию храма культуры. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

Актеры театра, его основатели и сотрудники прошли по красной дорожке, а также выступили на сцене. В программе была и художественная выставка.

Заслуженные артисты театра награждены благодарственными письмами и почетными грамотами.

От мэрии Оша коллективу театра вручили сертификат на 150 тысяч сомов.

Отмечается, что в театре осуществляют трудовую деятельность 146 человек, в том числе 42 работника творческой сферы, из которых более 15 имеют профессиональные награды и различные звания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294478/
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