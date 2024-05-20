Власти Бишкека потратят на обновления центра «Эмгек резерви» 270 миллионов сомов

Власти Бишкека потратят на обновления центра «Эмгек резерви» («Трудовые резервы») 270 миллионов сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, управление капитального строительства объявило конкурс на капитальный ремонт муниципального учреждения «Бишкекский спортивный центр «Алга», которое стало преемником центра «Эмгек резерви».

Напомним, в конце декабря кабмин передал мэрии столицы республиканский центр физической культуры и спорта «Эмгек резерви». Глава города Айбек Джунушалиев провел выездное совещание и поручил создать структурное подразделение на базе департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью для трудоустройства сотрудников.

В целях развития спортивной деятельности центр послужит базой для футбольного клуба «Алга» и Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва спортивных игр.

Согласно эскизному проекту Бишкекглавархитектуры, на территории центра планируют разместить стадион с трибунами, тренировочные футбольные поля, волейбольные, баскетбольные и воркаут-площадки, спортивный комплекс, амфитеатр и парковочную зону. Будет устроен променад (прогулочная зона вдоль БЧК).