Готова смета по проекту, направленному на улучшение экологии и туризма в Чолпон-Ате, селах Бостери, Кара-Ой и Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области. На эти цели предусмотрено $64,9 миллиона. $56 миллионов выделяет в виде гранта и кредита Азиатский банк развития ($31 миллион — грант, $25 миллионов — кредит), $8,9 миллиона — бюджетные средства. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Эта информация обрадовала депутатов.

Отметим, на рассмотрение комитета внесен проект распоряжения кабинета министров «Об одобрении кредитного соглашения (проект «Экологическое управление озером Иссык-Куль в целях устойчивого развития туризма») между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития и грантового соглашения (проект «Экологическое управление озером Иссык-Куль в целях устойчивого развития туризма») между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития из ресурсов специального фонда Азиатского фонда развития».

«Наконец-то проект распоряжения кабмина готов. Мы документ выучили наизусть. По этому вопросу провели шесть выездных заседаний. Президент поручил до 1 июля заасфальтировать дороги в Чолпон-Ате, но практика показывает: как только укладывают новое покрытие, улицы вновь раскапывают. У меня только один вопрос: с городскими дорогами вы так не поступите?» — спросил нардеп Алишер Эрбаев.

Представитель Госархстроя пообещал, что такого не произойдет.

«Мы заложили четыре капсулы, через которые проведем трубы, не разрушая дорожное покрытие. Реализацию проекта планируем завершить до 2030 года», — заверил он.

Депутат Балбак Тулобаев заявил, что этим грантом кабмин возвращает долг Иссык-Кульской области.

«Во время пандемии региону выделили то ли $30 миллионов, то ли $60 миллионов именно на экологическую инфраструктуру. Но деньги потратили на борьбу с коронавирусом. Счетная палата и Генпрокуратура посчитали это нарушением, и кабмин обещал вернуть средства. И, мне кажется, в виде этого гранта правительство возвращает долг», — сказал парламентарий.

Его коллега Султанбай Айжигитов потребовал от кабмина план реализации проекта.

«Очень низкий менеджмент государственного управления. Это говорит о том, что республика неуправляема. Берете гранты, кредиты, но нет конкретного плана, куда вы собираетесь направить средства», — возмутился он.

После обсуждения депутаты поддержали проект, но на следующее заседание потребовали предоставить им презентацию с детальным описанием плана его реализации.