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Общество

В урочище Каркыра появится новый лес — высажено более 300 тысяч саженцев

Более 332 тысяч саженцев на площади 300 гектаров в Иссык-Кульской области в урочище Каркыра высадила «Кумтор Голд Компани». С момента распада СССР это первая масштабная акция по высадке леса. Акция получила название «Экосезим» — долгосрочной экологической инициативы, проведенной в рамках национальной кампании «Жашыл мурас».

Президент «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов подчеркнул значимость таких мероприятий в условиях ухудшающейся экологической ситуации на планете. Он отметил, что компания активно участвует в проектах по минимизации вреда, наносимого природе, и продолжит финансировать экологические инициативы. «Мы свидетели того, как быстро и необратимо меняется экосистема нашей планеты. Изменение климата как результат опустынивания, сокращения лесов, засухи — все это результат активной деятельности человека», — заявил он.

Помимо посадки деревьев, компания реализует и другие экологические проекты. В августе 2022 года в Токмаке был запущен завод по переработке автомобильных шин. Также компания финансировала проект по переработке пластиковой тары в селе Сару Джети-Огузского района.

В ближайших планах запуск проекта по переработке отходов на хвостохранилище рудника и полный отказ от использования полиэтиленовых пакетов на руднике.

Посадка деревьев проводилась совместно с сотрудниками Лесной службы, что было необходимо для соблюдения всех правил высадки в условиях высокогорья. Главный лесник Джети-Огузского лесного хозяйства Канат Тойтуков рассказал, что часть высаженных саженцев составляют березы, которые растут быстрее хвойных деревьев и создают благоприятные условия для их роста.

В прошлом году «Кумтор» уже высаживал саженцы тянь-шанской ели на восьми гектарах территории Джети-Огузского лесничества. В следующем году на засаженной территории урочища Каркыра проведут инвентаризацию, чтобы оценить приживаемость саженцев. Если она окажется ниже 74 процентов, будут высажены новые деревья, так как по закону территорию можно признать лесом и передать на баланс Лесной службы только при достаточной плотности деревьев.

Компания «Кумтор Голд Компани» призывает всех неравнодушных граждан присоединяться к экологическим акциям и вносить свой вклад в сохранение природы для будущих поколений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294455/
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