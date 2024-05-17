В аэропорт «Манас» прибыл первый транзитный рейс Инчхон — Бишкек — Загреб. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С 16 мая компания T’way Airlines запустила новые рейсы из Инчхона (Южная Корея) в Загреб (Хорватия) с технической посадкой в международном аэропорту «Манас» в Бишкеке для дозаправки.

Транзитные рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Во время дозаправки в аэропорту «Манас» 350 пассажиров будут иметь возможность провести до двух часов в комфортных условиях терминала, воспользовавшись услугами кафе, магазинов и другими преимуществами.

Для пассажиров транзитного рейса со стороны аэропорта «Манас» подготовлена развлекательная программа — этнофуршет, фотовыставка и видеовыставка достопримечательностей КР, а также выступление национального классического оркестра.