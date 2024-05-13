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Общество

Началось строительство горно-оздоровительного комплекса «Каркыра»

Начался первый этап строительства уникального горно-оздоровительного комплекса «Каркыра». Об этом в Facebook сообщил директор Национального агентства по инвестициям при президенте Талантбек Иманов. 

По его словам, проект предусматривает шесть этапов реализации и в настоящее время активно ведутся работы по обустройству строительной площадки, включая создание технических дорог и линий электропередачи. Материалы для строительства коттеджного городка уже доставлены на объект.

С момента запуска проекта проведена большая работа: разработан план и концепция реализации самого проекта, проведены работы по оформлению земельных участков под строительство комплекса.

Как отметил Талантбек Иманов, комплекс будет первым такого рода крупным центром отдыха в Иссык- Кульской области.

«В рамках проекта предусмотрено создание современной инфраструктуры объекта и сооружений для развития различных видов массового спорта, зимнего и летнего отдыха и спорта высших достижений, для проведения тренировочных процессов и соревнований, в том числе под эгидой Международной лыжной федерации (FIS)», — сказал Талантбек Иманов.

Инвестиционный проект реализует ОсОО «Экогород Каркыра». Стоимость проекта составляет более $191 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293811/
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