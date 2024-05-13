Минздрав Кыргызстана разработал требования к оборудованию мест для курения

Минздрав разработал проект постановления кабмина «Об утверждении требований к оборудованию специальных мест/помещений для курения (потребления) табака и никотинсодержащей продукции». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в 2021 году принят Закон «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». В 2024-м в него были внесены изменения, в соответствии с которыми введен запрет курения в общественных местах, за исключением мест, специально выделяемых для курения.

«Установлено, что специальные места для курения в общественных местах определяют и обеспечивают органы местного самоуправления. Также, помимо зданий аэропортов, допускается выделять специальные помещения для курения в зданиях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, а также на рабочих местах и в рабочих зонах зданий, сооружений и помещений при оборудовании их в соответствии с санитарно-гигиеническими противопожарными нормами, утвержденными кабинетом министров», — говорится в справке.

Учитывая, что места для курения могут быть как на открытом воздухе, так и в помещениях некоторых организаций, предприятий и общественных мест, установленных законом, разработаны требования к оборудованию специальных мест/помещений для курения (потребления) табака и никотинсодержащей продукции.