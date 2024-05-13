13:16
USD 88.35
EUR 95.16
RUB 0.95
Общество

Минздрав Кыргызстана разработал требования к оборудованию мест для курения

Минздрав разработал проект постановления кабмина «Об утверждении требований к оборудованию специальных мест/помещений для курения (потребления) табака и никотинсодержащей продукции». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в 2021 году принят Закон «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». В 2024-м в него были внесены изменения, в соответствии с которыми введен запрет курения в общественных местах, за исключением мест, специально выделяемых для курения.

«Установлено, что специальные места для курения в общественных местах определяют и обеспечивают органы местного самоуправления. Также, помимо зданий аэропортов, допускается выделять специальные помещения для курения в зданиях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, а также на рабочих местах и в рабочих зонах зданий, сооружений и помещений при оборудовании их в соответствии с санитарно-гигиеническими противопожарными нормами, утвержденными кабинетом министров», — говорится в справке.

Учитывая, что места для курения могут быть как на открытом воздухе, так и в помещениях некоторых организаций, предприятий и общественных мест, установленных законом, разработаны требования к оборудованию специальных мест/помещений для курения (потребления) табака и никотинсодержащей продукции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293793/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане запретили вейпы
В Кыргызстане увеличили штрафы за курение в неположенных местах
Запрет курения. Минздрав предлагает штрафовать за нарушения закона
Более 56 тонн табачной продукции завезли в Кыргызстан с начала года
Как добиться десятикратного снижения смертности от курения в мире?
В шаге от статуса «бездымной» страны, или Как Швеция бросает курить
Снижение вреда: как одержать победу в борьбе с табаком?
Депутат предлагает здания госучреждений оборудовать местами для курения
На 11 миллионов сомов за курение в общественных местах выписала штрафов милиция
Эксперт: Недостаток информации мешает борьбе с неинфекционными заболеваниями
Популярные новости
Жара вернется в&nbsp;Бишкек, но&nbsp;ненадолго. Прогноз погоды на&nbsp;13-16 мая Жара вернется в Бишкек, но ненадолго. Прогноз погоды на 13-16 мая
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
А&nbsp;вам нравится проект иссык-кульского пирса в&nbsp;форме комуза? Опрос А вам нравится проект иссык-кульского пирса в форме комуза? Опрос
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
13 мая, понедельник
13:07
Антибиотики в Кыргызстане продают без рецепта врача. Депутат обеспокоен Антибиотики в Кыргызстане продают без рецепта врача. Де...
12:39
С банковских карт кыргызстанцев воровали деньги. ГКНБ задержал подозреваемых
12:35
В Кыргызстане 250 детей с лейкозом нуждаются в операции
12:28
За каждого вылеченного пациента больницам выделяют 15,5 тысячи сомов
12:25
Минздрав Кыргызстана разработал требования к оборудованию мест для курения