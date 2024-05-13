В Кыргызстане более 4 тысяч семей подали заявку на участие в соцконтракте

В 2024 году более 4 тысяч семей подали заявку на участие в программе «Социальный контракт». Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по соцполитике сообщила замминистра труда, социального развития и миграции Жылдыз Полотова.

«Свыше 8 тысяч семей прошли обучения по бизнес-плану, финансовой грамотности, 4 тысячи 257 семьи подали заявку на получение по 100 тысяч сомов», — сказала замминистра.

По словам Жылдыз Полотовой, 37 процентов участников соцконтракта получают в месяц доход от 10 тысяч до 20 тысяч сомов. Около 5 процентов зарабатывают в месяц свыше 40 тысяч сомов.

Напомним, социальный контракт — это соглашение между малоимущей или малообеспеченной семьей и территориальным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Семья получает 100 тысяч сомов на открытие и развитие малого бизнеса, но при этом ограничивается в правах на получение пособия «уй-булого комок» на три года.