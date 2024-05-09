С 10 мая в Бишкеке закроют для проезда отрезок улицы Жукеева-Пудовкина

Бишкектеплосеть с 10 мая начинает реконструкцию магистральной тепловой сети по улице Жукеева-Пудовкина с полным закрытием движения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, будет закрыт отрезок улицы между улицами Медерова и Кулатова.

«Движение транспорта на перекрестке улиц Медерова и Кулатова будет осуществляться с ограничением движения. На пересечении улиц Карасаева и Горького — без ограничения», — сообщили в Бишкектеплосети.

В ходе реконструкции полностью заменят трубы диаметром 700 миллиметров на трубы 900 миллиметров и запорную арматуру. Протяженность сети 845 метров.

«Участок находится в эксплуатации с 1985 года и прослужил 39 лет. Обновленная тепловая сеть обеспечит более эффективную подачу тепла и повысит надежность системы в целом», — добавили в компании.