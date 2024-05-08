Цифра дня. 88,5 миллиарда сомов налогов и взносов собрано за четыре месяца

За январь — апрель 2024 года собрано 88 миллиардов 575,7 миллиона сомов налогов и страховых взносов. Такие данные приводит Налоговая служба.

Установленный план перевыполнен на 3,8 миллиарда сомов. По сравнению с январем — апрелем 2023-го показатели сборов увеличились на 15 миллиардов 61,5 миллиона.

В том числе собраны 64 миллиарда 801,3 миллиона сомов налогов и платежей и 23 миллиарда 774,4 миллиона сомов страховых взносов.

В апреле собрано 23 миллиарда 61,6 миллиона сомов налогов и страховых взносов с опережением плана на 970,7 миллиона.