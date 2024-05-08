14:05
USD 88.57
EUR 95.33
RUB 0.97
Общество

Отмена шествия «Бессмертного полка» 9 мая. В МВД разъяснили ситуацию

В этом году принято решение ограничить движение шествия «Бессмертного полка». Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника службы общественной безопасности МВД КР Нурлан Исмаилов.

По его словам, проведен анализ оперативной обстановки, по его итогам принято решение ограничить движение массового шествия в Бишкеке от Южных ворот до площади Победы.

Ограничительные меры вводятся по всей республике. Прошу принять это как меры безопасности наших граждан. Все остальные массовые мероприятия в местах их проведения будут контролироваться.

замначальника службы общественной безопасности МВД КР Нурлан Исмаилов

Он добавил, что с 1 по 10 мая личный состав и внутренние войска МВД переведены на повышенный уровень боевой готовности.

«Бессмертный полк» требует большого расхода сил и средств, тем более протяженность маршрута длинная. Мероприятие не должно ограничиваться только пешим шествием, есть и другие форматы проведения «Бессмертного полка»», — сказал замначальника службы общественной безопасности.

Жесткие ограничения не будут приниматься. Если человек в частном порядке выйдет с портретом ветерана и пройдет, не нарушая общественного порядка, не создавая помехи движению транспорта, то я здесь никаких проблем не вижу.

замначальника службы общественной безопасности МВД КР Нурлан Исмаилов

Заместитель председателя правления Общественного движения ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов «Боевое братство» КР Эмильбек Ункуев уточнил, что это не запрет, а ограничение.

«Бессмертный полк» в этом году проводится в другом формате. Вчера у нас был автопробег в юго-восточной части города, сегодня ребята выехали в село Беловодское и город Шопоков. Поставили рекорд, когда Бишкек среди стран СНГ занял второе место по массовости шествия, только Беларусь нас опередила в прошлом году», — отметил Эмильбек Ункуев.

Координатор акции «Бессмертный полк Кыргызстан» Зульфира Хайбуллина подчеркнула, что в социальных сетях будут работать страницы «Бессмертного полка». От граждан ждут репортажи и информацию о ветеранах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293511/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Самый высокогорный «Бессмертный полк» прошел в Кыргызстане на пике Путина
«Бессмертный полк» в КР. Координаторы официальных бумаг о запрете не получали
Шествия «Бессмертного полка» 9 Мая не будет
В России традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет
Акылбек Жапаров принял участие в акции «Бессмертный полк» в городе Ош
В Чолпон-Ате акция «Бессмертный полк» собрала больше 5 тысяч человек
В Бишкеке проходит акция «Бессмертный полк»
В Бишкеке изменили время начала шествия «Бессмертного полка»
В России традиционного шествия «Бессмертного полка» не будет
Абдыгул Чотбаев: В школьной программе всего два урока посвящены изучению ВОВ
Популярные новости
Завтра в&nbsp;большом районе Бишкека не&nbsp;будет холодной воды. Карта Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
8 мая, среда
13:48
Отмена шествия «Бессмертного полка» 9 мая. В МВД разъяснили ситуацию Отмена шествия «Бессмертного полка» 9 мая. В МВД разъяс...
13:22
День Победы. В Бишкеке временно изменены троллейбусные и автобусные маршруты
13:00
Жара до +32 и снова дожди в выходные. Прогноз погоды на 9-12 мая
12:54
Неотложка и внедорожник столкнулись в центре Бишкека
12:44
Видео со слитками золота. ГКНБ назвал его провокацией, высказались и чиновники