Отмена шествия «Бессмертного полка» 9 мая. В МВД разъяснили ситуацию

В этом году принято решение ограничить движение шествия «Бессмертного полка». Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника службы общественной безопасности МВД КР Нурлан Исмаилов.

По его словам, проведен анализ оперативной обстановки, по его итогам принято решение ограничить движение массового шествия в Бишкеке от Южных ворот до площади Победы.

Ограничительные меры вводятся по всей республике. Прошу принять это как меры безопасности наших граждан. Все остальные массовые мероприятия в местах их проведения будут контролироваться. замначальника службы общественной безопасности МВД КР Нурлан Исмаилов

Он добавил, что с 1 по 10 мая личный состав и внутренние войска МВД переведены на повышенный уровень боевой готовности.

«Бессмертный полк» требует большого расхода сил и средств, тем более протяженность маршрута длинная. Мероприятие не должно ограничиваться только пешим шествием, есть и другие форматы проведения «Бессмертного полка»», — сказал замначальника службы общественной безопасности.

Жесткие ограничения не будут приниматься. Если человек в частном порядке выйдет с портретом ветерана и пройдет, не нарушая общественного порядка, не создавая помехи движению транспорта, то я здесь никаких проблем не вижу. замначальника службы общественной безопасности МВД КР Нурлан Исмаилов

Заместитель председателя правления Общественного движения ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов «Боевое братство» КР Эмильбек Ункуев уточнил, что это не запрет, а ограничение.

«Бессмертный полк» в этом году проводится в другом формате. Вчера у нас был автопробег в юго-восточной части города, сегодня ребята выехали в село Беловодское и город Шопоков. Поставили рекорд, когда Бишкек среди стран СНГ занял второе место по массовости шествия, только Беларусь нас опередила в прошлом году», — отметил Эмильбек Ункуев.

Координатор акции «Бессмертный полк Кыргызстан» Зульфира Хайбуллина подчеркнула, что в социальных сетях будут работать страницы «Бессмертного полка». От граждан ждут репортажи и информацию о ветеранах.