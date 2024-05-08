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Общество

Видео со слитками золота. ГКНБ назвал его провокацией, высказались и чиновники

Пресс-центр ГКНБ сообщает, что к подготовке этого ролика причастны отдельные граждане Кыргызстана, находящиеся за пределами республики и в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

ГКНБ отмечает, что в настоящее время ведется целенаправленная информационная работа в социальных сетях по дискредитации руководства страны.

ГКНБ также предупреждает о предусмотренной уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Подобные действия деструктивных сил несут потенциальную угрозу стабильности и развитию республики, могут послужить причиной эскалации общественно-политической обстановки и нанести ущерб безопасности государства.

пресс-служба ГКНБ

Напомним, накануне в социальных сетях появилось короткое видео с четырьмя коробками, наполненными якобы слитками золота. Голос за кадром как будто разговаривает по телефону с неким Сабыром ава, отчитываясь о подготовке груза к отправке.

Журналисты Temorov live на основе этого видео сделали специальный выпуск. В своем материале они отмечают, что на коробках со слитками есть надписи IKU и LCA, которыми обозначаются аэропорты «Тамчи» в Кыргызстане и «Ларнака» на Кипре.

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков раскрыл имя одного из граждан, проживающих зарубежом, о причастности которого к созданию и распространению данного видео сообщал Госкомитет нацбезопасности. Чиновник пишет, что это смонтированное фейковое видео дело рук Асхата Осмонова, который недавно распространял фото письма, якобы написанного Райымом Матраимовым, о том, что он передавал деньги президенту Кыргызстана. Дайырбек Орунбеков напоминает, что тогда информация не подтвердилась.

Этот гражданин в 2020 году в составе движения «Чон Казат» пытался прийти к власти. Попытка не увенчалась успехом. Позже он выехал в Америку. Сейчас в мечтах об уходе нынешних властей распространяет ложную информацию.

Дайырбек Орунбеков

Высказался по этом поводу на своей странице в Facebook и заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов.

Золото упаковывают и перевозят не так. Золото очень тяжелое. Каждый слиток 12,4 килограмма. Если верить им (создателям видео. — Прим. 24.kg), то в каждой коробке 31 слиток, а это 384 килограмма. Весь груз — 1,5 тонны. Представьте, кто бы мог поднять такую коробку.

Эдиль Байсалов

Он отметил, что на каждом слитке золота ставят пробы и уникальные номера, которых нет на слитках, показанных в видео. Эдиль Байсалов также отметил, что надписи с кодами аэропортов находятся не снаружи, а внутри коробок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293491/
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