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Общество

Переводной экзамен по госязыку перенесли на следующий учебный год

Переводной экзамен по государственному языку для учеников 5-8-х и 10-х классов официально будет проводиться со следующего учебного года. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра образования и науки Муратбек Касымалиев.

По его словам, в этом году по всей стране проводить экзамен не будут, поэтому приказа министерства нет.

«Решили выбрать некоторые апробационные школы, допустим 20 школ по Бишкеку, и там проведем экзамен для диагностирования уровня знаний учащихся по госязыку. В этом году подготовим тесты, со следующего года поэтапно начнем», — сказал Муратбек Касымалиев.

Ранее сообщалось, что учащиеся 9-х и 11-х классов и так сдают госэкзамен по кыргызскому, а остальных ждет переводной экзамен.

По Закону «О государственном языке» в общеобразовательных организациях (школах, лицеях, гимназиях) в обязательном порядке вводятся письменные и устные переводные (из класса в класс) экзамены, а в организациях начального, среднего и высшего профессионального образования — вступительные и выпускные экзамены по кыргызскому языку.

Фото на главной: podrobno.uz — экзамен в школе, заставочное фото
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293474/
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