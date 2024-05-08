11:41
USD 88.57
EUR 95.33
RUB 0.97
Общество

Кыргызстанец Эдуард Кубатов попал в Книгу рекордов Гиннесса

Президент Федерации альпинизма и скалолазания КР Эдуард Кубатов попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом на своей странице Facebook сообщил экс-генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков.

«Новость, о которой он сам не знает, а я узнал три дня назад, но ждал его возвращения с ротации. Он недавно вернулся и сейчас находится в базовом лагере Эвереста, отдыхает и даже не подозревает, что Guinness World Records недавно зарегистрировал его мировой рекорд — Кубатов Эдуард Жумакадырович самый старший по возрасту человек, кто за всю историю восхождения на пик Манаслу взошел на вершину — 8 тысяч 163 метра без кислорода!» — отметил Илим Карыпбеков.

Напомним, кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил высочайшую вершину Земли — гору Эверест 23 мая 2021 года. Увлекается альпинизмом. 3 февраля 2013-го альпинистская экспедиция, в составе которой он был, установила флаг Кыргызстана на горе Аконкагуа в Южной Америке.

Эдуард Кубатов — второй кыргызстанец, кому удалось покорить Эверест. Первым был Дмитрий Греков в 1997 году. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293468/
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанские альпинисты покорили вершину Лобуче в Гималаях
Садыр Жапаров встретился с Эдуардом Кубатовым, покорившим Эверест
Альпинисты из Кыргызстана взошли на Килиманджаро
Кыргызстанец покорил одну из сложных вершин Гималаев — Ама-Даблам
Горы не прощают ни малейшей ошибки. Эдуард Кубатов о безопасности на отдыхе
На пике Ленина может появиться новый международный альпинистский лагерь
Эдуард Кубатов предлагает вернуть вершинам Кыргызстана исторические названия
Кыргызстанские альпинисты покорили высочайшую вершину Северной Америки Денали
Спортивные итоги года. Чем нам запомнился 2022-й
В Бишкеке построят первый в Центральной Азии скалодром олимпийского уровня
Популярные новости
Завтра в&nbsp;большом районе Бишкека не&nbsp;будет холодной воды. Карта Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
8 мая, среда
11:36
Заседание Жогорку Кенеша отложено. Депутаты уехали на похороны Заседание Жогорку Кенеша отложено. Депутаты уехали на п...
11:22
Кыргызстанец Эдуард Кубатов попал в Книгу рекордов Гиннесса
11:11
В реку Нарын упал шестилетний ребенок. Поиски временно приостановили
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 мая
10:48
PISA-2025. Пилотное тестирование перенесли на осень