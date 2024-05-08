Кыргызстанец Эдуард Кубатов попал в Книгу рекордов Гиннесса

Президент Федерации альпинизма и скалолазания КР Эдуард Кубатов попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом на своей странице Facebook сообщил экс-генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков.

«Новость, о которой он сам не знает, а я узнал три дня назад, но ждал его возвращения с ротации. Он недавно вернулся и сейчас находится в базовом лагере Эвереста, отдыхает и даже не подозревает, что Guinness World Records недавно зарегистрировал его мировой рекорд — Кубатов Эдуард Жумакадырович самый старший по возрасту человек, кто за всю историю восхождения на пик Манаслу взошел на вершину — 8 тысяч 163 метра без кислорода!» — отметил Илим Карыпбеков.

Напомним, кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил высочайшую вершину Земли — гору Эверест 23 мая 2021 года. Увлекается альпинизмом. 3 февраля 2013-го альпинистская экспедиция, в составе которой он был, установила флаг Кыргызстана на горе Аконкагуа в Южной Америке.

Эдуард Кубатов — второй кыргызстанец, кому удалось покорить Эверест. Первым был Дмитрий Греков в 1997 году.