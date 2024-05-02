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Общество

Валентина Чупик: Граждан Кыргызстана и Узбекистана не пускают в Россию

Правозащитница Валентина Чупик, занимающаяся вопросами мигрантов из Центральной Азии, сообщила российскому изданию «Агентство», что граждан Кыргызстана и Узбекистана не пускают в Россию. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении выходцев из Таджикистана.

По словам Валентины Чупик, российские пограничники в последние дни массово отказывают во въезде в РФ не только гражданам из РТ, но и из КР и РУз. Мигрантов разворачивают не только в аэропортах, но и в наземных КПП.

«Массовые задержания мигрантов при въезде начались 24 апреля, и к 1 мая в российских аэропортах скопилось около 4,5 тысячи человек, примерно столько же не пустили на наземных КПП. Столь массовой высылки из России еще не было. Раньше бывало, что не пускали целые самолеты, но это случалось раз в месяц, а сейчас разворачивают всех подряд», — сказала правозащитница.

Она добавила, что из задержанных четверть — граждане Таджикистана, около половины — мигранты из Узбекистана, остальные — преимущественно граждане Кыргызстана.

Люди жалуются, что их держат по несколько часов в тесном помещении без еды, воды и каких-либо разъяснений, а потом высылают обратно на родину. Иногда депортация может занять несколько дней. 

Валентина Чупик подчеркнула — не пускают мужчин без усов, но бородатых, и женщин в хиджабах. 

Ранее, напомним, МИД РТ рекомендовал своим гражданам на время отказаться от поездок в РФ.

26 апреля таджикский МИД вызвал российского посла Семена Григорьева и выразил ему обеспокоенность из-за массовых отказов во въезде в РФ гражданам РТ.

Этому предшествовали публикации в СМИ о том, что на КПП «Сагарчин» на границе России и Казахстана застряли сотни таджикских граждан. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293096/
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