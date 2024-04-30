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Общество

В Кыргызстане милиция переходит на усиленный режим службы в майские праздники

На майские праздники милиция переходит на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

«Весь личный состав органов внутренних дел переходит на усиленный режим работы в предстоящие длинные выходные. Утвержден комплексный план действий по обеспечению правопорядка, в том числе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий. Во время майских праздников милицией будут приниматься все необходимые меры для безопасного отдыха граждан», — говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел проводит комплекс организационных и профилактических мероприятий, чтобы предотвратить возможные противоправные действия. Также правоохранители просят граждан, обнаруживших подозрительные бесхозные предметы, незамедлительно сообщить об этом в милицию по номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293063/
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