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Общество

ИБР выделит $10 миллионов на укрепление системы образования Кыргызстана

Исламский банк развития (ИБР) выделит $10 миллионов на укрепление системы образования Кыргызстана. Об этом сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе панельных дискуссий в рамках ежегодных совещаний ИБР в Эр-Рияде.

По его словам, в рамках сотрудничества по глобальному партнерству развития в целях образования оказана поддержка в реализации проекта укрепления основ обучения на сумму $4,8 миллиона. Благодаря этому были завершены реабилитационные работы по 41 общинному детскому саду, приобретены необходимые мебель и игровые развивающие материалы для 60 общинных детских садов, впервые разработан обучающий цифровой курс для дистанционного обучения педагогов и воспитания детей дошкольного возраста по направлению STEM.

«Отдельно хочу отметить техническую помощь в разработке стратегии развития образования КР с 2021 по 2040 год. Реализация компонента будет импульсом для развития всего сектора образования в стране. Выделяемые средства Саудовского фонда развития в размере $500 миллионов будут направлены на строительство 36 государственных школ и 10 образовательных учреждений. Со стороны Исламского банка развития ожидается финансирование на сумму $10 миллионов на укрепление системы образования в Кыргызстане», — сказал чиновник.

С 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей группы Исламского банка развития под королевским патронажем короля Салмана бин Абдель Азиз Аль Сауда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292844/
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