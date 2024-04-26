16:36
USD 88.84
EUR 95.29
RUB 0.96
Общество

Из озера Иссык-Куль водолазы вытащили более 24 тысяч метров рыболовных сетей

Водолазы МЧС проводят очистку акватории Иссык-Куля от мусора и браконьерских рыболовных сетей. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, из озера выловили 24 тысячи 600 метров рыболовных сетей и 2 тысячи 985 килограммов мусора.

«Видно, что большая часть рыболовных сетей, вынутых из воды, новые. Это означает, что браконьерство все еще продолжается, несмотря на то что оно запрещено законом», — отметили в МЧС.

Напомним, с 12 марта 2023 года на основании указа президента начаты масштабные работы по очистке Иссык-Куля от мусора и рыболовных сетей, наносящих вред флоре и фауне озера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292744/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Здравницу «Ала-Тоо» передали Министерству здравоохранения Кыргызстана
Порядок уничтожения синтетических рыболовных сетей разработало Минприроды
Депутаты предлагают разрешить иностранцам покупать дома на Иссык-Куле
На Иссык-Куле началась очистка озера от мусора
Желтая жижа. Кыргызстанец просит проверить канализационные стоки в селе Чок-Тал
Депутаты возмущены отсутствием в Жогорку Кенеше главы Госстроя и его замов
На Иссык-Куле шестиклассника нашли мертвым у себя дома
Туры выходного дня. Куда можно съездить на экскурсии по Кыргызстану
Обещал устроить на работу в «Кумтор». На Иссык-Куле задержан мошенник
Забор аэропорта «Иссык-Куль» рухнул во второй раз
Популярные новости
Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать
В&nbsp;Кара-Балте прошел сильный град В Кара-Балте прошел сильный град
Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова
Когда маршрутки в&nbsp;Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
26 апреля, пятница
16:21
Из озера Иссык-Куль водолазы вытащили более 24 тысяч метров рыболовных сетей Из озера Иссык-Куль водолазы вытащили более 24 тысяч ме...
16:07
«Вафельную» разметку нанесли на шесть бишкекских перекрестков
16:02
Пункты пропуска на кыргызско-китайской границе будут закрыты 1 мая
15:44
Кара-Суйский избирательный округ. Все кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша
15:23
Электронные карты пациентов начали внедрять в роддомах Кыргызстана