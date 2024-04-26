Из озера Иссык-Куль водолазы вытащили более 24 тысяч метров рыболовных сетей

Водолазы МЧС проводят очистку акватории Иссык-Куля от мусора и браконьерских рыболовных сетей. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, из озера выловили 24 тысячи 600 метров рыболовных сетей и 2 тысячи 985 килограммов мусора.

«Видно, что большая часть рыболовных сетей, вынутых из воды, новые. Это означает, что браконьерство все еще продолжается, несмотря на то что оно запрещено законом», — отметили в МЧС.

Напомним, с 12 марта 2023 года на основании указа президента начаты масштабные работы по очистке Иссык-Куля от мусора и рыболовных сетей, наносящих вред флоре и фауне озера.