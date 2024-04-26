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Общество

«Вафельную» разметку нанесли на шесть бишкекских перекрестков

«Вафельную» разметку нанесли на шести перекрестках. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Отмечается, что разметка послужит дополнительной мерой, которая позволит дисциплинировать водителей, «вылетающих» на перекресток.

«Ранее камеры «Безопасного города» не имели возможности идентифицировать дорожную ситуацию, в том числе и факты создания помех движению на перекрестке. Очень часто нарушители избегали наказания. Теперь, если автомобиль находится в зоне действия данной разметки больше определенного времени, то это автоматически фиксируется как нарушение», — сообщили в пресс-службе.

Если нарушение замечено сотрудниками Патрульной милиции, на месте составляется протокол и выписывается штраф.

На «вафельной» разметке автомобили не должны перекрывать проезд других участников движения дольше 5 секунд.

Водителю, увидевшего сетку на дороге, необходимо рассчитать скорость потока и своего движения, чтобы не задерживаться на ней и не создавать препятствия другим.

Если по разным причинам автомобиль задержался на перекрестке дольше 5 секунд и это зафиксировала камера, то владелец автомобиля получит штраф.

«Стоит отметить, что территория «вафельной» разметки не является тем участком, где вовсе нельзя останавливаться. Существует ряд исключений. Например, для пропуска пешехода при повороте на перекрестке или при повороте налево, когда необходимо пропустить встречный транспортный поток», — добавили в муниципалитете.

«Вафельная» разметка нанесена на следующих перекрестках:

  • проспект Манаса — улица Киевская;
  • проспект Манаса — улица Токтогула;
  • проспект Манаса — улица Московская;
  • проспект Манаса — улица Боконбаева;
  • проспект Чуй — улица Тоголока Молдо;
  • улица Исанова — улица Токтогула.

В мэрии подчеркивают, что такие меры разработаны с целью улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры города и уменьшения заторов на дорогах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292740/
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