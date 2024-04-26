Здравницу «Ала-Тоо» передали Министерству здравоохранения Кыргызстана

Здравницу «Ала-Тоо» передали в ведение Министерства здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Как отметил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, этот сделали с целью улучшения условий труда и оздоровления медицинских работников в стране.

Дом отдыха «Ала-Тоо» находится в Иссык-Кульском районе. Построен в 1974 году. Площадь земельного участка дома отдыха 24,76 гектара. Территория требует благоустройства. Кроме того, учитывая большую изношенность, там необходим снос коттеджей и строительство новых корпусов.

В 2023 году дом отдыха передали управделами президента. По линии управделами планируется строительство новых корпусов на тысячу мест.