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Общество

Здравницу «Ала-Тоо» передали Министерству здравоохранения Кыргызстана

Здравницу «Ала-Тоо» передали в ведение Министерства здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Как отметил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, этот сделали с целью улучшения условий труда и оздоровления медицинских работников в стране.

Дом отдыха «Ала-Тоо» находится в Иссык-Кульском районе. Построен в 1974 году. Площадь земельного участка дома отдыха 24,76 гектара. Территория требует благоустройства. Кроме того, учитывая большую изношенность, там необходим снос коттеджей и строительство новых корпусов.

В 2023 году дом отдыха передали управделами президента. По линии управделами планируется строительство новых корпусов на тысячу мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292734/
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