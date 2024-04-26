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Общество

Электронные карты пациентов начали внедрять в роддомах Кыргызстана

В роддомах начали внедрять электронные карты пациентов. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, работа проводится в рамках целевой модели развития цифрового здравоохранения Sanarip MED.

«Для стационаров разработана и внедряется цифровая медицинская карта, которая интегрирована с другими информационными системами здравоохранения. Она является цифровой формой бумажной истории болезни, которая содержит информацию о пациентах и их медицинских случаях в стационарных медицинских учреждениях», — отмечают в ведомстве.

Электронный документ охватывает все этапы медицинского обслуживания пациента, включая поступление, диагностику, лечение и последующее наблюдение.

Один из модулей — история родового и послеродового ухода, которая нацелена на улучшение качества акушерско-гинекологических и неонатальных медицинских услуг.

«Проект цифровой карты интра-и постнатального ухода во время родов и послеродового периода разработан для качественного ведения медицинской документации с целью управления здоровьем матери и новорожденного», — отметили в Минздраве.

Благодаря быстрому доступу к информации и возможности автоматического мониторинга динамики родов повышаются прозрачность, качество предоставляемых услуг. Это позволяет вести более детальный учет алгоритмов действий в клинических решениях и способствует сокращению затрат.

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Доступ к цифровой медкарте пациента также облегчает взаимодействие поставщиков медицинских услуг, особенно для тех, кто находится в отдаленных районах или имеет ограниченные возможности передвижения.

«Для отслеживания процесса внедрения и использования цифровой медкарты пациента и улучшения ее функций запустилось тестирование, заключающееся в повышении потенциала медицинского персонала в организациях здравоохранения. Сейчас процессы обучения и внедрения проходят в пяти родовспомогательных организациях вторичного и третичного уровнях, а именно в Ошской межобластной объединенной клинической больнице, Джалал-Абадской объединенной клинической больнице, Иссык-Кульской и Чуйской областных объединенных больницах и Перинатальном центре Национального центра охраны материнства и детства», — добавили в ведомстве.

Процессы обучения и внедрения проводятся в рамках проекта ООН, направленного на снижение предотвратимой материнской и неонатальной смертности и заболеваемости с помощью инновационных решений. Проект поддерживается и реализуется Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Фондом ООН в области народонаселения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292733/
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