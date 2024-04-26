В Бишкеке презентовали атлас оползней. В нем 46 уязвимых участков

В Бишкеке МЧС КР совместно с Азиатским банком развития (АБР) провели презентацию публикации «Атлас оползней в Кыргызской Республике» для улучшения информирования населения об оползнях. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Один из авторов публикации Андреа Тамбурини подчеркнул, что в силу характера осадков, геологии, рельефа и высокой сейсмической активности Кыргызстан в значительной степени подвержен оползням.

По словам директора отдела реализации проекта «Управление рисками оползней в КР» Анаркула Айталиева, для исследований публикаций составлен список из 46 подпроектов, то есть отобраны 46 участков с риском оползней для изучения и исследования оползней.

В атласе представлены основные данные и карты по оползневой угрозе, уязвимости и риску в масштабах страны и отдельных объектов. В нем также представлены возможности для комплексного подхода к решению проблемы оползневых рисков и содержится информация, направленная на поддержку анализа и принятия решений по управлению оползневыми рисками в Кыргызстане.