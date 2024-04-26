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Общество

Новый микрорайон на месте колонии. Как сегодня выглядит место строительства

В апреле 2023 года президент Садыр Жапаров заявил, что до 2026 года 50 тысяч граждан обеспечат жильем, тогда же он сказал, что на месте исправительной колонии № 47 (это учреждение снесли и перенесли в село Молдовановка) построят микрорайон. На это выделят 1 миллиард сомов.

По словам экс-председателя Государственной ипотечной компании Аиды Тологоновой, на данной территории планировали возвести 11 жилых блоков (более 5 тысяч квартир), детский сад, школу, два паркинга, спортплощадку и котельную.

Когда проект микрорайона только презентовали, он вызвал массу вопросов у специалистов. Кандидат архитектуры Белек Сарымсаков в интервью 24.kg отмечал, что невозможно уместить 10 тысяч квартир (а именно о таком количестве изначально говорили власти) на 8,5 гектара земли.

из архива 24.kg
Фото из архива 24.kg. Так по замыслу инициаторов будет выглядеть микрорайон

«Где будут проживать 30-40 тысяч человек? В каждой квартире должен жить как минимум один ребенок, хотя по нормам расчеты делают на двух детей. Хорошо, пусть будет один, это 10 тысяч детей. Где в проекте 10 школ на тысячу учащихся каждая? Где детские сады на 5 тысяч детей? На представленном фото я вижу только одну школу на 1 тысячу мест и, по-моему, два детсада на 280 мест каждый. Это не говоря о нарушении плотности застройки и населения, процента озеленения, количества парковочных мест и прочего. Это невозможно, что понятно даже школьнику», — сказал он.

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По мнению эксперта-эколога ОФ «Инициатива «Арча» Дмитрия Переяславского, если на месте колонии № 47 построят микрорайон на 10 тысяч квартир, то не хватит места на озеленение.

Он напомнил, что по строительным нормам «Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского типа» на одного жителя должно приходиться 6 квадратных метров озелененной территории.

«Если умножить норму озеленения на планируемое число жителей — 25 тысяч человек, то получаем 15 гектаров — почти в два раза больше территории бывшей колонии», — сказал он.

В ГИК новый микрорайон называют многофункциональным жилым комплексом «Мурас».

Журналисты 24.kg побывали на месте строительства, чтобы увидеть, что успели сделать за год.

По данным компании, строят многоэтажные дома монолитно-каркасным методом.

Стены возводятся из монолитного железобетонного каркаса, образованного колоннами и перекрытиями, между которыми стены из газоблока, кирпича или другого материала.

«Монолитные участки дома обеспечивают его основную несущую способность, поэтому он отличается высокой жесткостью и сейсмической устойчивостью», — отмечают в ГИК.

Комплекс состоит из двух блоков.

В одном будет шесть 18-этажных домов. Два из них почти достроены.Ведутся работы по укладке кирпича на верхних этажах, устанавливают окна. В ГИК отметили, что в ближайшие дни дом утеплят снаружи базальтом,а затем начнутся внутренние отделочные работы.

Во втором блоке будет пять восьмиэтажных домов. Сейчас у всех готовы фундаменты, заливаются каркасы.

На остальной части участка, где будет микрорайон, другие работы пока не ведут.

Как отметил заместитель председателя Государственной ипотечной компании Тилек Джээмбаев, строительство на месте 47-й колонии поделили на три этапа. Сейчас реализуют первый — 900 квартир. Саудовский фонд развития выделяет кредит в $100 миллионов на реализацию второго этапа. На эти средства построят 2,7 тысячи квартир. Для третьего этапа — 1,5 тысячи квартир — источник финансирования еще не определен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292692/
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