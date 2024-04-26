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Общество

Стихийная парковка. В зеленых зонах устанавливают ограничительные ленты

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека продолжает борьбу с неправильной парковкой — устанавливает ограничительные ленты в зеленых зонах, где наблюдается стихийная парковка.

«Несмотря на оцепление зеленых участков красной лентой, «умелые» нарушители продолжают срывать ее и даже находят новые способы парковки своих транспортных средств через ограничительные ленты», — отмечается в сообщении.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Такими лентами защищают зеленые зоны от машин

Чиновники напомнили, что парковка в зеленой зоне разрушает почву для разрастания зеленых насаждений естественного происхождения и портит вид столицы.

В отношении нарушителей муниципальные инспекторы будут налагать штраф и принимать дальнейшие меры в соответствии с действующим законодательством.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292660/
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