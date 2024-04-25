26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — отрезки улиц Горького, Шабдана Баатыра, Медерова, микрорайон «Асанбай», 22 (1-2-й подъезды), отрезки улиц Елебесова, Семипалатинской, переулки Тушинский, Томский, Зайсанский, отрезки улиц Торекула Айтматова, Джалиля, Иманалиева, проспекта Жибек Жолу;

9.00-12.00 — отрезки улиц Акиева, Сыдыкова, Токтогула, бульвара Молодой Гвардии;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Боз-Болток), «Ынтымак» (улицы Магистральная, Адигине, Азия, Орто, Боз Болток), «Ак-Орго» (улицы Жолон, Бозсалкын), «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-14, Манаса, 23 га), улица Токтогула, 96, отрезки улиц Сары-Челекской, Ракетной, Ичке-Суу, Дубосековской, Ак-Терекской, переулки Боомский, Ак-Терекский, Заравшанский, Беш-Кунгейский, Барскаунский, Аксайский, улицы Бельская, Набережная, Рабочая, Нурекская, Кара-Жыгач;

13.00-17.00 — село Чон-Арык (улица Славгородская);

10.00-12.00 — отрезки улиц Гагарина, Репина, переулок Ферганский;

9.00-16.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Нарвской, Ленской, Кара-Кумской, Ильменской, Бородина.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — «Военный городок» (улица Фрунзе), села Таш-Добо (улицы Нарынская, Ала-Тоо, Озгоруш), Аламедин (улицы Набережная, Алма- Атинская), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Садовая, Набережная, Виноградная, Сельповская, Южная, Чайная, переулки Маслопромский, Сельповский, Виноградный, школа, детсад);

10.00-11.00 — села Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Чкалова, Калинина, проспекты Победы, Ленина, улицы Кирова, Луганская, Набережная, Северная, Садовая);

13.00-17.00 — село Лебединовка (улицы Чапаева, Каджи-Сайская, Луганская, Кирова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улица Советская, переулок Советский), Тюз (улицы Центральная, Южная, Балы, Школьная, Береговая, Среднее Шорго), Комсомольское (улица Проектируемая), Северное (улицы 50 лет Октября, Степная, Садовая, Советская), Новопавловка (улицы Комсомольская, Колхозная, Кирова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громовой, Фрунзе, Учительская, Баетова, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Проектируемая, Железнодорожная, Свердлова, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Степная, Гоголя, Таласская, Северная, Ынтымак, Ай-Коль, Дуйшембиева, Чон-Арык, Манаса, Азия-Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир Аппаз, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, Кызыл-Кыя, Керме-Тоо, Линия-1 , Фрунзе, Деповская, Школьная, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш Темирбек, Тасма, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Адилет, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Досиева, жилмассив «Алтын-Ордо»), Новопавловка (улицы Баетова, Таласская, Панфилова, Проектируемая, Терек-Суу);

9.30-17.00 — село Чат-Куль (улица Восточная);

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — город Кара-Балта (улицы Оторбаева, Калининская, Владимирова, Горького, Дружба, Горная, Шопокова, Стадионная, Ильича, Береговая, Макаренко);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Соок (улицы Северная, Луговая, Фрунзе), Ак-Суу (улицы Жуковского, Горная), Александровка (от улицы Калимова до Ташкенской), Искра (улица Заводская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Северная), Курпульдек;

9.00-13.00 — села Кум-Арык, Тельман;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 18, 26, улицы Горького, 2, Пржевальского, Котельная, Северная, Гагарина, Победы);

Чуйский РЭС

10.00-17.00 — села Арал, Заказник, Карагул;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Дружба, Жерказар;

13.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Мичурина, Ленина);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Тегирменти (улица Шералы), Жаны-Алыш (улица Эгинчиева), Кичи-Кемин (улица Омуралиева), Кашкелен (улица Новая);

Иссык-Атинский РЭС