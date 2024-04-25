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Общество

В Бишкеке за первый квартал зарегистрировали 15 случаев менингита

В Бишкеке за первый квартал зарегистрировали 15 случаев заболевания менингококковой инфекции. Об этом сообщил Центр госсанэпиднадзора столицы.

По его данным, 12 заболевших — дети до 14 лет.

В центре отметили, что ежегодно в мире регистрируют 500 тысяч случаев менингококковой инфекции, 50 тысяч из них летальны. Дети раннего возраста — в группе риска.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период — 2-10 дней.

Последствия заболеваний — потеря слуха, судороги, слабость в конечностях, проблемы со зрением, речью, памятью, общением.

Симптомы: внезапное повышение температуры, головная боль, рвота, спутанность сознания. Сыпь на конечностях, ягодицах, туловище — опасный симптом, может свидетельствовать о менингококковом сепсисе.

При симптомах менингита необходимо немедленно к врачу. Исход болезни зависит от скорости обращения за помощью.

В центре добавили, что болезнь легче предупредить, чем лечить, и напомнили о профилактических мерах: укрепление иммунитета, закаливание, режим дня, сон, водные процедуры, физкультура, соблюдение правил личной гигиены, проветривание помещений, маски/респираторы при простуде у взрослых, избегание контакта с больными.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком (N. meningitidis). Для менингококковой инфекции характерна цикличность и сезонность, циклические подъемы заболеваемости повторяются через каждые 13-15 лет. По данным департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, последний подъем заболеваемости отмечался в 2015 году, с 2022 года наблюдается постепенный подъем заболеваемости.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292627/
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