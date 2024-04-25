Азербайджан выделит квоту для обучения кыргызстанцев в своих вузах

Азербайджан с 2025 года выделит квоту в пять мест для граждан Кыргызской Республики для обучения по программам бакалавриата в высших учебных заведениях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, в ходе государственного визита президента Садыра Жапарова в Азербайджан подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области образования и науки.

«Документ предусматривает, что принимающая страна предоставит бесплатное обучение гражданам направляющей страны, обеспечит выплату стипендии, медицинское обслуживание, соответствующие условия для учебы, а также право на использование спортивно-оздоровительных комплексов на уровне, предусмотренном для граждан своей страны, в соответствии с национальным законодательством», — сообщили в ведомстве.

Также в ходе государственного визита подписан «Меморандум о взаимопонимании между Бакинским Государственным университетом и Кыргызским национальным университетом имени Жусупа Баласагына». Предметом меморандума является обмен опытом преподавателей и студентов в сфере образования, науки и культуры.