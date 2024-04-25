Когда пенсионеры новых районов Бишкека получат льготы на проезд. Ответ мэрии

Когда пенсионеры присоединенных в рамках административно-территориальной реформы смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Бишкека, поинтересовался на сессии БГК депутат Казыбек Эргешов.

Он также спросил, сделала ли мэрия анализ, сколько теперь будет пенсионеров-льготников.

Первый вице-мэр Мирланбек Байгончоков ответил, что сейчас муниципалитет работает по этому вопросу с райадминистрациями Аламединского и Сокулукского районов. «Полностью информацию пока не получили», — сказал он.

Глава департамента транспорта Улан Бейшенбаев ответил, что пенсионерам надо зарегистрироваться в городском районном управлении Соцфонда. «Они потом передают данные в акимиаты. Там мы пофамильно будем вызывать, фотографировать и после выдавать льготные карты «Тулпар», — заметил он.

Отметим, ранее читатель сообщил 24.kg, что пенсионерам присоединенных к Бишкеку сел не дают льготные проездные карты «Тулпар».

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