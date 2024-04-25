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Общество

В Кыргызстане за последние три года в ДТП погибло более 2 тысяч человек

За последние три года в ДТП погибли 2 тысячи 342 человека. Об этом на заседании коллегии администрации президента сообщил директор ситуационного центра Жолдошбек Мамбеталиев.

По его словам, в Центральной Азии самый высокий показатель смертности на дорогах в Таджикистане — 13,9 человека на 100 тысяч населения. Кыргызстан на втором месте — 13,3 человека на 100 тысяч населения. В Казахстане — 12,2 человека, в Узбекистане — 9,3 человека, самый низкий показатель в Туркменистане — 8 человек.

Всего, по словам Жолдошбека Мамбеталиева, за последние три года по стране зарегистрировано 21 тысяча 423 дорожно-транспортных происшествия. Одной из причин большого количества ДТП являются плохие дорожные условия.

«За три года органы внутренних дел в адрес Минтранса и органов местного самоуправления направили 29 тысяч 245 поручений по устранению неудовлетворительного состояния аварийно-опасных полос в целом. Из них реализовано только 10 процентов. А мероприятия, требующие финансирования, не включены в будущий план расходов. Как итог подчеркиваю, что решение проблемы аварийно-опасных полос из года в год игнорируется. Одним из примеров является прямое влияние на столкновения автомобилей за счет выцветания и невидимости специально нарисованных линий», — сказал руководитель ситуационного центра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292587/
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