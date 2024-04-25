Депутат Максатбек Сарбагышев на заседании Жогорку Кенеша спросил у замглавы МЧС, какие мероприятия проведены для недопущения схода селей.

Замминистра Урматбек Шамырканов ответил, что с начала года распространили 28 штормовых предупреждений.

«Я у вас спрашиваю не про это, а про проектирование. Какие мероприятия организованы?» — задался вопросом нардеп.

По словам замглавы МЧС, местные органы власти давали отчеты о том, что проведены работы по очистке арыков и мостов.

«Если хотите, детально будем давать тогда информацию о том, какая работа проведена со стороны МЧС в каждом айыл окмоту. На видео, которое мы вам показали, видно, что арыки не очищали», — отметил он.

«Вы сразу вините местные органы власти. Я спрашиваю, выделяли ли деньги на проектирование, строились ли дамбы. Какая работа проводится по защите населения от селей?» — повторил вопрос Максатбек Сарбагышев.

Урматбек Шамырканов ответил, что есть приоритетные направления. Это укрепление берегов приграничных рек — Чу, Карадарьи и Сох. «За семь лет всего выделено 100 миллионов сомов на капитальное строительство и еще 100 миллионов — на селеотводную работу», — сказал он.

Замминистра подчеркнул, что последние пять-шесть лет в стране происходят локальные дожди, вследствие чего сходят сели. «Каждый месяц мы даем задания, предписания местным органам власти. Тридцать процентов селей произошло из-за халатности местных властей», — добавил он.