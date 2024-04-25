В Бишкеке сотрудник отдела УПСМ камнем разбил голову работнику СВР МВД

В Бишкеке во время рейда сотрудников УПСМ коллега патрульных разбил камнем голову работнику службы внутренних расследований МВД. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 19 апреля ближе к полуночи. Сотрудники СВР МВД по полученной наводке остановили машину, за рулем которой был работник отдела дорожного надзора УПСМ. По информации сотрудников СВР, мужчина был пьян.

«Его повезли в наркологию для освидетельствования, но там сотрудник дорнадзора отказывался от прохождения экспертизы. Во дворе наркологии они начали ругаться, и в один момент работник УПСМ ударил камнем по голове сотрудника службы внутренних расследований МВД. Последнего положили в больницу», — рассказали источники.

Также известно, что работника отдела дорожного надзора УПСМ задержали и водворили в ИВС ГУВД столицы.