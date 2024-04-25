Таджикистан и Узбекистан договорились о проезде грузовиков без разрешений

Таджикистан и Узбекистан договорились о транзитном проезде грузовиков через свои территории без разрешений. Об этом сообщает таджикистанское издание «Азия плюс».

Указывается, что водители грузовиков начнут ездить без разрешений после ратификации протокола обеими странами.

Издание со ссылкой на данные Министерства транспорта РТ сообщает, что в связи с расширением сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном ежегодно по территории двух государств осуществляется более 1 тысячи 200 транзитных грузоперевозок.