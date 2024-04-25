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Общество

Наводнения в РФ. Глава МЧС России лично поблагодарил спасателей Кыргызстана

Глава МЧС РФ Александр Куренков поблагодарил МЧС Кыргызстана за гуманитарную помощь, доставленную в пострадавший от наводнения Орск в Оренбургской области. Об этом сообщили в ведомстве.

«Глава МЧС России лично поблагодарил МЧС Кыргызстана за доставленную гумпомощь. В Орске Александр Куренков встретил автоколонну из Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Десять большегрузов доставили более 170 тонн предметов первой необходимости и инструментов для ликвидации последствий паводка. Всего по поручению президента КР Садыра Жапарова для населения Оренбургской области доставлено 360 тонн гумпомощи.

В Оренбургской области больше недели бушевал самый мощный в истории региона паводок. Сейчас вода в Орске уже уходит. В городе восстановлено несколько скважин для подачи воды, к газу подключили 6 тысяч домов. Также там собираются убирать и обеззараживать территорию. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, пик паводка в Орске и Оренбурге уже пройден. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292536/
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