25 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Карадарьинской, Медерова, Скрябина, Белорусской, Шабдана Баатыра, Шукурова, Юнусалиева, Карасаева, микрорайоны «Кок-Жар»,18/2, «Асанбай», 23 (1-2-й подъезды);
- 9.30-11.30 — отрезки улиц Панфилова, Мичурина, Орозбекова, Больничный тупик;
- 10.30-13.30 — отрезки улиц Орозбекова, Боталиева, Тоголока Молдо, Фере, переулок Майли-Сайский;
- 13.30-15.30 — отрезки улиц Пролетарской, Орозбекова, переулки Батырский, Баткенский;
- 9.30-18.00 — микрорайон «Кок-Жар», 1-4,38, отрезки улиц Мавлянова, Шабдана Баатыра;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Кожобергенова, Садаева, Тулебердиева, Ганди, Кызыл-Кийской, переулки Белозерский, Витебский, Снегиревский, бульвар Эркиндик, 33/1, улица Раззакова, 33/2, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-16 — Чуй-47, 7-9-я, Ынтымак-1 — Ынтымак-7), село Чон-Арык (улицы Самойленко, Центральная, Кожомкулова, Гаражная), жилмассив «Ынтымак» (улицы Ветеринарная, Магистральная, Кырман, Абдрахманова);
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Боконбаева, Турусбекова;
- 15.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Жаныш-Бий, Макмал);
- 9.00-16.00 — отрезки проспекта Манаса, улиц Токтогула, Асановой;
- 12.00-17.00 — отрезки улицы Тойгонбаева, переулки Ферганский, Гагарина;
- 9.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Кыргызская), отрезки улиц Баялинова, Ганди, Урицкого, переулок Кеминский;
- 8.00-17.00 — отрезки улиц Щербакова, Васильева, Профессора Зимы, Залкар, Улукман, Алтын-Бак, Ак-Жалга, Доолот, Жаш-Муун, Шоола, Манаса, Инсан, Керээз, Санат, переулок Наримановский, улицы Умай-Эне, Садаева, Боровская, Тоголока Молдо, переулок Алтайский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Садаева, Чуй-55 — Чуй-61);
- 13.30-16.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Юлиуса Фучика.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Ткачева, Сарбагыш, Таранчиева, Проектируемая, Мамыркулова, Школьная), Бир-Булак (улицы Доскожоева, Омурзакова, жилмассивы «32», «40 га»), Лебединовка (проспект Победы, улицы Лермонтова, Горького, Маяковского, Комсомольская, «Городок энергетиков», 1-3, 14, 14а, 15, улица Зеленая), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Дружная, Юбилейная, Набережная, Интернациональная, Заречная, Восточная, Виноградная, переулок Северный, Малая ГЭС), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, Первомайский тупик), Арчалы, Байтик, Байгельди, Давос, Кайырма, Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбета, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная, здание айыл окмоту);
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Кайназарова, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Новая, Омурбека);
- 9.00-17.00 — села Ак-Жол (улицы Абая, Суйская, Шопокова), Сокулук (улица Мичурина), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Ала-Арчинская, Пушкина), Новопавловка (улицы Аби-Ордо, Гоголя, Крупская, Линия-1, Линия-5, МТФ-2, Переулок-1, Проектируемая, Чон-Арык, Манаса, Терек-Суу, Линия-2, 6, 7, 12, 13, Жетиген, Маматемин-Ата, Алтын-Казык, Акиш Темирбек, Кожомкул, Фрунзе, Гагарина, Кирова, Учительская, жилмассив «Алтын-Ордо»), поселок Зеленый (улицы Центральная, Полевая, Промышленная);
Жайылский РЭС
- 12.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Жаштык, Куйбышева, Вокзальная, переулки Вокзальный, Почтовый, улицы Почтовая, Коржова, Восточная, Садовая, Ильича, Ленинградская, Центральная, Некрасова, Ракетная, Звездная, Дзержинского, Фрунзенская, Пржевальского);
- 9.00-16.30 — село Суусамыр;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улица Заводская), Ак-Соок (улицы 1 Мая, Фрунзе, Попова), Петровка (улица Больничная, переулок Новый), Крупская (улицы Мичурина, Набережная, Киевская);
- 9.00-18.00 — села Александровка (улицы Комсомольская от Колхозной до Буденного, верхняя зона);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — город Каинда (улицы Лермонтова, Молодежная, Труда), села Панфиловка (улицы Ташкентская, Тихонова, Сарымсакова), Ровное;
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Ключевая, Матросова, Ключевая, Ломоносова, Саадаева, Зеленая, Комсомольская, Гагарина, 170, 1-й микрорайон, 20-25);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Сельская, Буранинская, Заречная, Ключевая);
- 9.00-13.00 — села Онбир-Жылга (улицы Онбир-Жылга, Пионерская, Кок-Каптал);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, 266-490, 513-689, Алма-Атинская, 113-205, Кирова, 185-191, Чеченова, Набережная,1-53, Советская, 84-229, Линейная, 137-367, Юбилейная, Береговая, Фрунзе, 402-672, Шевченко, жилмассив «Жаштык»);
- 13.00-17.00 — село Киршелк (улица Герцена);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Жаны-Алыш (улица Эгинчиева), Калмак-Ашуу (улица Победы);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-15.00 — села Ивановка (улицы Масалиева, Западная, Луговая, Ильина, Пролетарская, Театральная, Ломоносова, Айтматова, Фурманова, Первомайская, Уральская, Пушкина, Береговая, Токмакская, Фрунзенская, Джумагуловых, Советская, Сельская).