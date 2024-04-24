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Общество

В Алматы на бизнес-форуме ЕАБР встретятся лидеры и эксперты мирового уровня

В Алматы 27-28 июня Евразийский банк развития (ЕАБР) проведет деловой форум и годовое собрание, к участию в которых приглашены представители многосторонних банков развития (МБР) и международных организаций, органов государственной власти и бизнеса, научных и экспертных кругов.

Мероприятие объединит в себе сразу несколько форматов и пройдет под знаком расширения партнерства и обмена аналитическими наработками и опытом в решении ключевых для региона вызовов, в том числе в области водно-энергетического баланса, развития транспортно-логистических маршрутов, финансовых рынков и других вопросов.

«Мы продолжаем формировать площадки международного диалога для создания потенциальных партнерств и привлечения новых инвестиций в Евразийский регион, страны Центральной Азии. Уверен, что это мероприятие — возможность объединения усилий национальных и международных институтов развития, обмена опытом реализации проектов, налаживания новых контактов и расширения сотрудничества в области устойчивого финансирования», — отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Напомним, в 2023 году ЕАБР успешно выступил организатором годового собрания Ассоциации институтов финансирования развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ADFIAP), которое собрало на своей площадке более 230 участников из 40 стран мира.

В этом году банк проведет собственное мероприятие и предложит участникам динамичную программу, охватывающую ключевые вызовы, стоящие перед регионом.

  • Пленарная сессия «Сотрудничество между многосторонними банками развития: глобальные вызовы и региональные решения» посвящена инвестициям и международному сотрудничеству как драйверу экономического роста, развития инфраструктуры и борьбы с бедностью в регионе.
  • Сессия «Исламские финансы в Центральной Азии» расскажет о развитии финансового рынка и новых для него инструментов.
  • В ходе сессии «Вода, энергетика и продовольствие: партнерства и проекты для устойчивого развития» участники попытаются исследовать взаимосвязи этих ключевых секторов для устойчивого развития региона.
  • Сессия «Евразийский транспортный каркас: потенциал, проблемы, решения» будет посвящена будущему транспортных инноваций и инфраструктуры, ключевым проектам и инновационным подходам к развитию транспорта в Евразии.
  • Сессия «Цифровые технологии и инновации для Евразии» охватит вопросы цифровой трансформации, уникальные цифровые проекты и их влияние на регион, а также необходимые шаги для развития трансграничных цифровых проектов и инициатив, обладающих интеграционным эффектом на региональном и международном уровнях.

Кроме того, участников ожидают презентации новых докладов и исследований ЕАБР, встречи высокого уровня и деловые переговоры, которые дополнят программу мероприятия и предоставят платформу для обмена мнениями и опытом.

Годовое собрание ЕАБР 2024 года — значимое событие, способствующее развитию сотрудничества, обмену знаниями и укреплению партнерских связей на пути к достижению устойчивого развития в Евразийском регионе.

Подробности можно узнать на сайте ЕАБР.

24.kg — информационный партнер мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292514/
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