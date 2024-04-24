18:57
USD 88.85
EUR 94.81
RUB 0.95
Общество

Бишкекглавархитектура разработала эскиз-концепцию развития городских набережных

Специалисты муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработали эскиз-концепцию развития городских набережных (рек Ала-Арчи и Аламедин, БЧК и Южный БЧК). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Набережные имеют важное значение в формировании привлекательной, комфортной среды, так как являются элементами природного каркаса, пространственными осями, вдоль которых должны формироваться ландшафты с обеспечением условий комфорта, доступа и безопасности для горожан», — отметили в муниципалитете.

Концепция состоит в том, чтобы объединить большие загородные рекреационные зоны Боз-Болток и Ала-Арчинское водохранилище через набережные рек Ала-Арчи и Аламедин.

В мэрии отметили, что комплексное благоустройство набережных создаст уникальные рекреационные зоны, а также условия для соблюдения санитарных норм и водоохранных требований.

1
Эскиз-концепция развития набережной БЧК:

2
Эскиз-концепция развития набережной реки Аламедин:
3
Эскиз-концепция развития набережной реки Ала-Арчи:

4
Эскиз-концепция развития набережной ЮБЧК:
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292511/
просмотров: 466
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека обсудили разработку Генплана столицы
На набережной Ала-Арчи устанавливают фонари
В Бишкеке начали очищать русло реки Ала-Арчи
Велодорожка может появиться вдоль русла реки Ала-Арчи в Бишкеке
«Дарыя Fest». Как набережная реки Аламедин ожила благодаря волонтерам
Шанс для набережной: бишкекчане не стали ждать чиновников и обустраивают ее сами
Активисты показали, как можно благоустроить набережную за 4 тысячи сомов
Надо развивать набережные. Обратить внимание на зоны рядом с БЧК просят мэра
Удобные набережные и много парков. Каким видят Бишкек урбанисты и чиновники
В Бишкеке может появиться набережная вдоль БЧК
Популярные новости
В&nbsp;Бишкек возвращаются дожди и&nbsp;грозы. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 апреля В Бишкек возвращаются дожди и грозы. Прогноз погоды на 22-25 апреля
Опасные клещи. Как уберечься от&nbsp;их&nbsp;укуса и&nbsp;что делать, если это произошло Опасные клещи. Как уберечься от их укуса и что делать, если это произошло
Когда маршрутки в&nbsp;Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр
Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
24 апреля, среда
18:30
25 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 25 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:09
Кубок АФК по футболу. Клуб «Абдыш-Ата» из Канта завершил выступление на турнире
18:00
Госвизит Садыра Жапарова в Азербайджан. Какие документы подписаны
17:49
Задержаны пять инспекторов Налоговой службы. Брали взятки с предпринимателей
17:30
Двое граждан Индии утонули в озере Иссык-Куль. В УВД рассказали подробности