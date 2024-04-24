Бишкекглавархитектура разработала эскиз-концепцию развития городских набережных

Специалисты муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработали эскиз-концепцию развития городских набережных (рек Ала-Арчи и Аламедин, БЧК и Южный БЧК). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Набережные имеют важное значение в формировании привлекательной, комфортной среды, так как являются элементами природного каркаса, пространственными осями, вдоль которых должны формироваться ландшафты с обеспечением условий комфорта, доступа и безопасности для горожан», — отметили в муниципалитете.

Концепция состоит в том, чтобы объединить большие загородные рекреационные зоны Боз-Болток и Ала-Арчинское водохранилище через набережные рек Ала-Арчи и Аламедин.

В мэрии отметили, что комплексное благоустройство набережных создаст уникальные рекреационные зоны, а также условия для соблюдения санитарных норм и водоохранных требований.

1 Эскиз-концепция развития набережной БЧК:

2 Эскиз-концепция развития набережной реки Аламедин: