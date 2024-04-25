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Общество

Финальные выпуски сериала «Миллионеры из общаги» покажут в кинотеатрах Бишкека

Финальные выпуски кыргызского сериала «Миллионеры из общаги» покажут 25 апреля в кинотеатрах Бишкека и Алматы. Об этом в соцсетях сообщили авторы.

Зрители на больших экранах увидят продолжение одноименного сериала (7-10-я серии), который стал популярным в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.

Это захватывающая и веселая история о трех неразлучных друзьях — кыргызе, казахе и узбеке. Их скромная жизнь обычных студентов кардинально меняется, когда они решают объединить свои таланты и предпринимательский дух, чтобы преуспеть в бизнесе и достичь финансового успеха.

Арс, Тима, Фара — главные герои сериала в начале пути уже успели наступить на свои грабли в бизнесе, разглядеть свои сильные стороны и найти ту самую «миллионную» нишу, не догадываясь что их ждет впереди. Смогут ли центральноазиатские студенты дойти до своего заветного миллиона и при этом сохранить дружбу?
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292499/
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